https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818937101.html

Жители Херсонской области активно голосуют на референдуме

Жители Херсонской области активно голосуют на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022

Жители Херсонской области активно голосуют на референдуме

Первый заместитель главы администрации Херсонской области Сергей Черевко заявил, что жители региона активно голосуют на референдуме по вопросу вхождения... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:22

2022-09-23T14:22

2022-09-23T15:28

в мире

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818938241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f47dca985c6a9168df05ad63895af9b6.jpg

ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации Херсонской области Сергей Черевко заявил, что жители региона активно голосуют на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации."Голосование идёт активно, люди приходят с хорошим настроением, приходят люди разного возраста, пожелаем, чтобы результат укрепил хорошее настроение, потому что наши цели понятны, они справедливы и мы желаем и Херсонщине. и всем историческим регионам России процветания и стабильности", - сказал Черевко журналистам после того как проголосовал.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на избирательных участках в первый день референдума на освобожденных территориях Обстановка на избирательных участках в первый день референдума на освобожденных территориях 2022-09-23T14:22 true PT1M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях