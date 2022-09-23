Рейтинг@Mail.ru
Беженцы из Донбасса рассказали, что стать частью России — их мечта - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818896831.html
Беженцы из Донбасса рассказали, что стать частью России — их мечта
Беженцы из Донбасса рассказали, что стать частью России — их мечта - РИА Новости, 23.09.2022
Беженцы из Донбасса рассказали, что стать частью России — их мечта
Беженцы из Донбасса, принявшие участие в референдуме в пункте временного размещения в Волгограде, рассказали РИА Новости, что стать частью России - их давняя... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:13
2022-09-23T17:40
в мире
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818871198_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_588e4de80a241ad6ef92d01d566883b5.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Беженцы из Донбасса, принявшие участие в референдуме в пункте временного размещения в Волгограде, рассказали РИА Новости, что стать частью России - их давняя мечта.В пункте временного размещения в гостинице "Царицынская" в Волгограде организована участковая комиссия, с утра граждане Луганской и Донецкой народных республик идут сюда, чтобы принять участие в референдуме."Сегодня для меня первое голосование в жизни. Для меня это очень значимое событие. Я за вступление в Российскую Федерацию. Это было долгое ожидание, и ожидание должно принести результаты. Я уверена, что после присоединения к России смогу вернуться домой. Это родина", - рассказала 19-летняя Елизавета из Луганска.По словам другой беженки из Луганска, этого референдума она и ее семья ждала с 2014 года. "Проголосовала, конечно, за Россию, за присоединение. Это наша мечта. Мы хотим определенности, защищенности, быть единым целым", - сказала женщина.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818871409.html
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818888589.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818871198_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_0456f15323a5e07c75e5465027ceae0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Луганск, Референдумы на освобожденных территориях
12:13 23.09.2022 (обновлено: 17:40 23.09.2022)
 
Беженцы из Донбасса рассказали, что стать частью России — их мечта

Голосовавшие в Волгограде беженцы из Донбасса заявили, что стать частью России — их мечта

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкНа референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России
На референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
На референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Беженцы из Донбасса, принявшие участие в референдуме в пункте временного размещения в Волгограде, рассказали РИА Новости, что стать частью России - их давняя мечта.
В пункте временного размещения в гостинице "Царицынская" в Волгограде организована участковая комиссия, с утра граждане Луганской и Донецкой народных республик идут сюда, чтобы принять участие в референдуме.
Билборд Луганщина вместе с Россией! - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:58Специальная военная операция на Украине
В Луганске назвали референдумы костью в горле для Украины
"Сегодня для меня первое голосование в жизни. Для меня это очень значимое событие. Я за вступление в Российскую Федерацию. Это было долгое ожидание, и ожидание должно принести результаты. Я уверена, что после присоединения к России смогу вернуться домой. Это родина", - рассказала 19-летняя Елизавета из Луганска.
По словам другой беженки из Луганска, этого референдума она и ее семья ждала с 2014 года. "Проголосовала, конечно, за Россию, за присоединение. Это наша мечта. Мы хотим определенности, защищенности, быть единым целым", - сказала женщина.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
11:46
Член избиркома заявил, что мелитопольцы массово голосуют в первый день
 
В миреРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала