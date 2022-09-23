12:13 23.09.2022 (обновлено: 17:40 23.09.2022)
Беженцы из Донбасса рассказали, что стать частью России — их мечта
Голосовавшие в Волгограде беженцы из Донбасса заявили, что стать частью России — их мечта
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкНа референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России
На референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Беженцы из Донбасса, принявшие участие в референдуме в пункте временного размещения в Волгограде, рассказали РИА Новости, что стать частью России - их давняя мечта.
В пункте временного размещения в гостинице "Царицынская" в Волгограде организована участковая комиссия, с утра граждане Луганской и Донецкой народных республик идут сюда, чтобы принять участие в референдуме.
"Сегодня для меня первое голосование в жизни. Для меня это очень значимое событие. Я за вступление в Российскую Федерацию. Это было долгое ожидание, и ожидание должно принести результаты. Я уверена, что после присоединения к России смогу вернуться домой. Это родина", - рассказала 19-летняя Елизавета из Луганска.
По словам другой беженки из Луганска, этого референдума она и ее семья ждала с 2014 года. "Проголосовала, конечно, за Россию, за присоединение. Это наша мечта. Мы хотим определенности, защищенности, быть единым целым", - сказала женщина.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.