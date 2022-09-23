https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818896831.html

Беженцы из Донбасса рассказали, что стать частью России — их мечта

Беженцы из Донбасса рассказали, что стать частью России — их мечта - РИА Новости, 23.09.2022

Беженцы из Донбасса рассказали, что стать частью России — их мечта

Беженцы из Донбасса, принявшие участие в референдуме в пункте временного размещения в Волгограде, рассказали РИА Новости, что стать частью России - их давняя... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:13

2022-09-23T12:13

2022-09-23T17:40

в мире

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

луганск

референдумы на освобожденных территориях

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ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Беженцы из Донбасса, принявшие участие в референдуме в пункте временного размещения в Волгограде, рассказали РИА Новости, что стать частью России - их давняя мечта.В пункте временного размещения в гостинице "Царицынская" в Волгограде организована участковая комиссия, с утра граждане Луганской и Донецкой народных республик идут сюда, чтобы принять участие в референдуме."Сегодня для меня первое голосование в жизни. Для меня это очень значимое событие. Я за вступление в Российскую Федерацию. Это было долгое ожидание, и ожидание должно принести результаты. Я уверена, что после присоединения к России смогу вернуться домой. Это родина", - рассказала 19-летняя Елизавета из Луганска.По словам другой беженки из Луганска, этого референдума она и ее семья ждала с 2014 года. "Проголосовала, конечно, за Россию, за присоединение. Это наша мечта. Мы хотим определенности, защищенности, быть единым целым", - сказала женщина.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818871409.html

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818888589.html

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донецкая народная республика

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луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, референдумы на освобожденных территориях