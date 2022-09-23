https://ria.ru/20220923/gektar-1818830836.html

В Приамурье выдали более 30 дополнительных дальневосточных гектаров

В Приамурье выдали более 30 дополнительных дальневосточных гектаров - РИА Новости, 23.09.2022

В Приамурье выдали более 30 дополнительных дальневосточных гектаров

Более трех десятков дополнительных дальневосточных гектаров выдали в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T05:47

2022-09-23T05:47

2022-09-23T05:47

василий орлов (губернатор)

амурская область

дальневосточный гектар

октябрьский район

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - РИА Новости. Более трех десятков дополнительных дальневосточных гектаров выдали в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.По данным минимущества области, более 8,7 тысячи земельных участков было выдано в Приамурье за время реализации федеральной программы "Дальневосточный гектар".По словам главы области, оформляя бесплатно участки, жители строят дома, начинают свой бизнес и оборудуют бесплатные спортивные площадки для всех желающих. В пример Орлов привел каток в Ивановке или лыжные трассы в Новобурейском.Как разъяснили в министерстве имущественных отношений Амурской области, больше всего дополнительных участков по программе "Дальневосточный гектар" было выдано в Ивановском округе (16), в Серышевском районе (9), остальные находятся в Тамбовском, Михайловском и Октябрьском районах.Министр имущественных отношений области Сергей Олиферов отметил, что в федеральной информационной системе "На Дальний Восток" желающий воспользоваться своим правом может подать заявку самостоятельно в режиме онлайн. Для этого потребуется подтвердить учетную запись на портале Госуслуг, затем выбрать земельный участок на карте, если он не обременен, программа примет данные в работу. Регистрация прав с момента подачи заявки займет не более месяца.

https://realty.ria.ru/20220907/gektar-1815032810.html

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Максим Горбачев

василий орлов (губернатор), амурская область, дальневосточный гектар, октябрьский район, общество