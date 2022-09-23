https://ria.ru/20220923/gektar-1818830836.html
В Приамурье выдали более 30 дополнительных дальневосточных гектаров
В Приамурье выдали более 30 дополнительных дальневосточных гектаров - РИА Новости, 23.09.2022
В Приамурье выдали более 30 дополнительных дальневосточных гектаров
Более трех десятков дополнительных дальневосточных гектаров выдали в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:47
2022-09-23T05:47
2022-09-23T05:47
василий орлов (губернатор)
амурская область
дальневосточный гектар
октябрьский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - РИА Новости. Более трех десятков дополнительных дальневосточных гектаров выдали в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.По данным минимущества области, более 8,7 тысячи земельных участков было выдано в Приамурье за время реализации федеральной программы "Дальневосточный гектар".По словам главы области, оформляя бесплатно участки, жители строят дома, начинают свой бизнес и оборудуют бесплатные спортивные площадки для всех желающих. В пример Орлов привел каток в Ивановке или лыжные трассы в Новобурейском.Как разъяснили в министерстве имущественных отношений Амурской области, больше всего дополнительных участков по программе "Дальневосточный гектар" было выдано в Ивановском округе (16), в Серышевском районе (9), остальные находятся в Тамбовском, Михайловском и Октябрьском районах.Министр имущественных отношений области Сергей Олиферов отметил, что в федеральной информационной системе "На Дальний Восток" желающий воспользоваться своим правом может подать заявку самостоятельно в режиме онлайн. Для этого потребуется подтвердить учетную запись на портале Госуслуг, затем выбрать земельный участок на карте, если он не обременен, программа примет данные в работу. Регистрация прав с момента подачи заявки займет не более месяца.
https://realty.ria.ru/20220907/gektar-1815032810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область, дальневосточный гектар, октябрьский район, общество
Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Дальневосточный гектар, Октябрьский район, Общество
В Приамурье выдали более 30 дополнительных дальневосточных гектаров
Губернатор Орлов: в Приамурье выдали более 30 дополнительных дальневосточных гектаров
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - РИА Новости. Более трех десятков дополнительных дальневосточных гектаров выдали в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.
По данным минимущества области, более 8,7 тысячи земельных участков было выдано в Приамурье за время реализации федеральной программы "Дальневосточный гектар
".
"Более трех десятков дополнительных дальневосточных гектаров выдали жителям Амурской области, которые успешно освоили полученные ранее земельные участки. На конкретных примерах видим: реализация программы действительно помогает людям воплощать мечты в реальность", - цитирует Орлова его пресс-служба.
По словам главы области, оформляя бесплатно участки, жители строят дома, начинают свой бизнес и оборудуют бесплатные спортивные площадки для всех желающих. В пример Орлов привел каток в Ивановке или лыжные трассы в Новобурейском.
Как разъяснили в министерстве имущественных отношений Амурской области, больше всего дополнительных участков по программе "Дальневосточный гектар" было выдано в Ивановском округе (16), в Серышевском районе (9), остальные находятся в Тамбовском, Михайловском и Октябрьском районах
.
Министр имущественных отношений области Сергей Олиферов отметил, что в федеральной информационной системе "На Дальний Восток" желающий воспользоваться своим правом может подать заявку самостоятельно в режиме онлайн. Для этого потребуется подтвердить учетную запись на портале Госуслуг, затем выбрать земельный участок на карте, если он не обременен, программа примет данные в работу. Регистрация прав с момента подачи заявки займет не более месяца.