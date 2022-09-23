https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html

Родственница фигуранта дела Арашуковых устроила драку в Мосгорсуде

Родственница фигуранта дела Арашуковых устроила драку в Мосгорсуде - РИА Новости, 23.09.2022

Родственница фигуранта дела Арашуковых устроила драку в Мосгорсуде

Родственница одного из фигурантов дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова накинулась с кулаками на другого фигуранта дела, экс-директора филиала "Газпром... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T21:54

2022-09-23T21:54

2022-09-23T21:54

происшествия

рауф арашуков

россия

московский городской суд

газпром

минеральные воды

рауль

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Родственница одного из фигурантов дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова накинулась с кулаками на другого фигуранта дела, экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева, во время оглашения вердикта присяжных, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Во время оглашения вердикта присяжных Арашуковым, когда речь зашла об участии в преступном сообществе, и по итогам голосования Хашукаев был признан невиновным, сестра другого фигуранта дела - экс-начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова - подбежала из конца зала к Хашукаеву, который сидел впереди рядом со своим адвокатом, и накинулась на него с кулаками и криками: "Бессовестный". Хашукаев не растерялся и ударил в ответ. Остальные слушатели стали громко возмущаться, как он смеет бить женщину, и покинули зал.Как позже заявила РИА Новости адвокат Марина Андреева, Бутуганов оказался под стражей из-за ложных показаний Хашукаева.В пятницу коллегия присяжных заседателей признала виновными бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счёл недоказанной вину Арашуковых и заслуживающими снисхождения. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиардов рублей.Обсуждение последствий вердикта состоится 28 сентября, как ожидается, в этот же день гособвинитель скажет, какое наказание считает справедливым для фигурантов дела.Коллегия присяжных в составе восьми человек накануне удалилась в совещательную комнату. Всего присяжные должны были ответить на 117 вопросов, однако прийти к единогласному мнению за целый день им не удалось. Уже вечером в присутствии сторон судья Елена Гученкова опечатала вопросный лист, а в пятницу утром народные судьи снова удалились в совещательную комнату для дальнейшего обсуждения вердикта. Перед присяжными были поставлены вопросы о виновности Арашуковых в организации убийств, а также в организации преступного сообщества, присвоении свыше 4,4 миллиардов рублей у структур "Газпрома", ложных доносах и других преступлениях.Судья Елена Гученкова читала напутственное слово присяжным два дня. Она напомнила им о доказательствах, которые были исследованы на судебном заседании и обратила особое внимание, что присяжные не могут обсуждать юридические аспекты, а должны лишь оценивать доказанность вины каждого из подсудимых.Рауф Арашуков в последнем слове обратился к присяжным и патетически обратил особое внимание на то, что "ничего кроме справедливости нам не надо".Максимально им грозят пожизненные сроки заключения. Меру наказания определит позднее суд, однако приговор уже будет обвинительным на основе вердикта присяжных.Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации более 3,5 года назад. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз.Вместе с отцом и сыном Арашуковыми Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении еще 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.

https://ria.ru/20220923/saratov-1819081811.html

https://ria.ru/20220923/gazprom-1818827616.html

https://ria.ru/20220923/baza-1819015590.html

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происшествия, рауф арашуков, россия, московский городской суд, газпром, минеральные воды, рауль, совет федерации рф