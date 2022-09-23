https://ria.ru/20220923/donbass-1819041079.html

Референдумы и спецоперация защитят русских в Донбассе, заявил Нечаев

Референдумы и спецоперация защитят русских в Донбассе, заявил Нечаев - РИА Новости, 23.09.2022

Референдумы и спецоперация защитят русских в Донбассе, заявил Нечаев

Россия дипломатическим путём пыталась много лет остановить НАТО и защитить русских в Донбассе, но эти меры не сработали, поэтому спецоперация и референдумы... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:41

2022-09-23T18:41

2022-09-23T18:41

специальная военная операция на украине

безопасность

партия "новые люди"

алексей нечаев

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия дипломатическим путём пыталась много лет остановить НАТО и защитить русских в Донбассе, но эти меры не сработали, поэтому спецоперация и референдумы обеспечат эти задачи, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев."Много лет Россия дипломатическим путём стремилась остановить НАТО, его продвижение на Восток, защитить русских на Донбассе. И эти меры поддержки не нашли, поэтому специальная военная операция, мобилизация и сегодняшние референдумы обеспечат эти задачи", - сказал Нечаев на митинге "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передаёт корреспондент РИА Новости.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, партия "новые люди", алексей нечаев, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях