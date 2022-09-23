https://ria.ru/20220923/donbass-1819014087.html

Донбасс грудью прикрыл всю Россию, заявил Зюганов

Донбасс грудью прикрыл всю Россию, заявил Зюганов - РИА Новости, 23.09.2022

Донбасс грудью прикрыл всю Россию, заявил Зюганов

Донбасс восстал против нацизма и фашизма и прикрыл грудью всю Россию, сказал лидер фракции КПРФ на митинге "Своих не бросаем", который прошел на Манежной... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:29

2022-09-23T17:29

2022-09-23T17:46

специальная военная операция на украине

общество

россия

кпрф

геннадий зюганов

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Донбасс восстал против нацизма и фашизма и прикрыл грудью всю Россию, сказал лидер фракции КПРФ на митинге "Своих не бросаем", который прошел на Манежной площади в пятницу."Я благодарю Донбасс, который восстал против нацизма и фашизма и грудью прикрыл всех нас", - заявил Зюганов. Он поприветствовал участников митинга и прокричал несколько лозунгов."Да здравствует свобода, да здравствует Донбасс, да здравствует наша победа, да здравствует единство великого русского народа!" - прокричал Зюганов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, кпрф, геннадий зюганов, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе