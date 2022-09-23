https://ria.ru/20220923/deputaty-1818918315.html
Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации
Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации - РИА Новости, 23.09.2022
Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации
Четыре депутата Госдумы от "Единой России" подали заявления с просьбами направить их в зону проведения специальной военной операции в составе российских войск,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:24
2022-09-23T13:24
2022-09-23T15:04
россия
донбасс
госдума рф
дмитрий саблин
виталий милонов
сергей сокол
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Четыре депутата Госдумы от "Единой России" подали заявления с просьбами направить их в зону проведения специальной военной операции в составе российских войск, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.По его словам, речь идет о председателе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрии Хубезове, зампреде комитета по обороне Дмитрии Саблине, зампреде комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталии Милонове и зампреде комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения "Единой России" Сергее Соколе.Он подчеркнул, что трое из них уже были в Донбассе."Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским", — отметил Турчак.Хубезов, комментируя свое решение, заявил, что готов выполнять любые порученные ему задания."А чтобы те, которые пишут, не сомневались и не считали меня малодушным человеком, буду проситься вне всякого сомнения на самый опасный участок фронта и готов работать даже фельдшером, вытаскивая ребят с поля боя", — сказал он.В свою очередь, Милонов отметил, что уже находится в Донбассе."Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями", — заявил политик.Он пообещал рассказать о планах по участию в спецоперации в качестве мобилизованного добровольца в ближайшее время.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818890237.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, госдума рф, дмитрий саблин, виталий милонов, сергей сокол, частичная мобилизация в россии
Россия, Донбасс, Госдума РФ, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Сергей Сокол, Частичная мобилизация в России
13:24 23.09.2022 (обновлено: 15:04 23.09.2022)
Турчак рассказал о депутатах ГД, желающих отправиться в зону спецоперации
Секретарь генсовета ЕР Турчак заявил о просьбе четырех депутатов ГД послать их в зону СВО
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Четыре депутата Госдумы от "Единой России" подали заявления с просьбами направить их в зону проведения специальной военной операции в составе российских войск, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
По его словам, речь идет о председателе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрии Хубезове, зампреде комитета по обороне Дмитрии Саблине
, зампреде комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталии Милонове
и зампреде комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения "Единой России" Сергее Соколе
.
Он подчеркнул, что трое из них уже были в Донбассе
.
"Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским", — отметил Турчак.
Хубезов, комментируя свое решение, заявил, что готов выполнять любые порученные ему задания.
"А чтобы те, которые пишут, не сомневались и не считали меня малодушным человеком, буду проситься вне всякого сомнения на самый опасный участок фронта и готов работать даже фельдшером, вытаскивая ребят с поля боя", — сказал он.
В свою очередь, Милонов отметил, что уже находится в Донбассе.
"Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями", — заявил политик.
Он пообещал рассказать о планах по участию в спецоперации в качестве мобилизованного добровольца в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин
21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.