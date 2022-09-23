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МИД Киргизии обсудил с госсекретарем США конфликт с Таджикистаном

МИД Киргизии обсудил с госсекретарем США конфликт с Таджикистаном - РИА Новости, 23.09.2022

МИД Киргизии обсудил с госсекретарем США конфликт с Таджикистаном

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном приграничный конфликт с Таджикистаном, произошедший в конце прошлой недели,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:29

2022-09-23T11:29

2022-09-23T11:33

в мире

энтони блинкен

киргизия

таджикистан

сша

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном приграничный конфликт с Таджикистаном, произошедший в конце прошлой недели, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что встреча чиновников прошла накануне в Нью-Йорке."Министр Ж.Кулубаев предоставил информацию о событиях, произошедших на кыргызско-таджикской границе. Со своей стороны Э.Блинкен выразил глубокую озабоченность в связи с ситуацией на киргизско-таджикской границе и отметил важность достижения мира и стабильности дипломатическими усилиями", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в ходе встречи стороны также обсудили отдельные вопросы укрепления взаимодействия между Киргизией и США как в рамках двусторонней повестки, так и на региональных площадках, включая "Центральная Азия + США".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.

https://ria.ru/20220919/pogibshie-1817863812.html

https://ria.ru/20220920/granitsa-1818079156.html

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в мире, энтони блинкен, киргизия, таджикистан, сша, столкновения на границе таджикистана и киргизии