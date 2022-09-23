https://ria.ru/20220923/bespilotnik-1818932681.html

ЮАР представила ударный дрон, который может стать конкурентом Bayraktar

ЮАР представила ударный дрон, который может стать конкурентом Bayraktar - РИА Новости, 23.09.2022

ЮАР представила ударный дрон, который может стать конкурентом Bayraktar

Южноафриканский оборонный холдинг Milkor Ltd представил на XI международной выставке вооружений Africa Aerospace & Defense (AAD-2022) разведывательно-ударный... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:09

2022-09-23T14:09

2022-09-23T14:09

технологии

юар

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ПРЕТОРИЯ (ЮАР), 23 сен - РИА Новости. Южноафриканский оборонный холдинг Milkor Ltd представил на XI международной выставке вооружений Africa Aerospace & Defense (AAD-2022) разведывательно-ударный беспилотник Milkor 380, который, по словам разработчиков, станет конкурентом турецким Bayraktar."На AAD-2022 мы впервые представляем данную платформу, до этого мы показывали только ее макет на IDEX-2021 (оружейный салон в Абу-Даби). Это Milkor 380 - средневысотный БЛА большой продолжительности полёта, функционал машины включает как разведку, так и боевое применение. Milkor 380 создаётся не только для ВВС ЮАР, но и для продвижения на экспорт. Основными конкурентами нашей машины мы видим турецкие Bayraktar и Anka, а также БЛА производства General Atomics (США)", - рассказал корреспонденту РИА Новости представитель компании.Максимальная дальность полёта южноафриканского дрона - 2 тысяч километров, высота - свыше 9 километров, максимальная скорость - 250 километров в час, продолжительность полёта - 35 часов. Масса беспилотника - 1,3 тонны, полезная нагрузка - 210 килограммов. Milkor 380 вооружён различными ракетами класса "воздух-земля", в том числе с лазерной системой наведения.Собеседник агентства отметил, что Milkor 380 находится на финальном этапе испытаний : "Наше конкурентное преимущество в том, что вся компонентная база беспилотника производится южноафриканскими компаниями, Milkor также готов обучать управлению этими беспилотниками операторов стран-заказчиц".

https://ria.ru/20220726/bayraktary-1804923682.html

https://ria.ru/20220816/bespilotnik-1809975044.html

юар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, юар