https://ria.ru/20220923/bespilotnik-1818932681.html
ЮАР представила ударный дрон, который может стать конкурентом Bayraktar
ЮАР представила ударный дрон, который может стать конкурентом Bayraktar - РИА Новости, 23.09.2022
ЮАР представила ударный дрон, который может стать конкурентом Bayraktar
Южноафриканский оборонный холдинг Milkor Ltd представил на XI международной выставке вооружений Africa Aerospace & Defense (AAD-2022) разведывательно-ударный... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:09
2022-09-23T14:09
2022-09-23T14:09
технологии
юар
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ПРЕТОРИЯ (ЮАР), 23 сен - РИА Новости. Южноафриканский оборонный холдинг Milkor Ltd представил на XI международной выставке вооружений Africa Aerospace & Defense (AAD-2022) разведывательно-ударный беспилотник Milkor 380, который, по словам разработчиков, станет конкурентом турецким Bayraktar."На AAD-2022 мы впервые представляем данную платформу, до этого мы показывали только ее макет на IDEX-2021 (оружейный салон в Абу-Даби). Это Milkor 380 - средневысотный БЛА большой продолжительности полёта, функционал машины включает как разведку, так и боевое применение. Milkor 380 создаётся не только для ВВС ЮАР, но и для продвижения на экспорт. Основными конкурентами нашей машины мы видим турецкие Bayraktar и Anka, а также БЛА производства General Atomics (США)", - рассказал корреспонденту РИА Новости представитель компании.Максимальная дальность полёта южноафриканского дрона - 2 тысяч километров, высота - свыше 9 километров, максимальная скорость - 250 километров в час, продолжительность полёта - 35 часов. Масса беспилотника - 1,3 тонны, полезная нагрузка - 210 килограммов. Milkor 380 вооружён различными ракетами класса "воздух-земля", в том числе с лазерной системой наведения.Собеседник агентства отметил, что Milkor 380 находится на финальном этапе испытаний : "Наше конкурентное преимущество в том, что вся компонентная база беспилотника производится южноафриканскими компаниями, Milkor также готов обучать управлению этими беспилотниками операторов стран-заказчиц".
https://ria.ru/20220726/bayraktary-1804923682.html
https://ria.ru/20220816/bespilotnik-1809975044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, юар
ЮАР представила ударный дрон, который может стать конкурентом Bayraktar
ЮАР представила ударный беспилотник Milkor 380, который может стать конкурентом Bayraktar
ПРЕТОРИЯ (ЮАР), 23 сен - РИА Новости. Южноафриканский оборонный холдинг Milkor Ltd представил на XI международной выставке вооружений Africa Aerospace & Defense (AAD-2022) разведывательно-ударный беспилотник Milkor 380, который, по словам разработчиков, станет конкурентом турецким Bayraktar.
"На AAD-2022 мы впервые представляем данную платформу, до этого мы показывали только ее макет на IDEX-2021 (оружейный салон в Абу-Даби
). Это Milkor 380 - средневысотный БЛА большой продолжительности полёта, функционал машины включает как разведку, так и боевое применение. Milkor 380 создаётся не только для ВВС ЮАР
, но и для продвижения на экспорт. Основными конкурентами нашей машины мы видим турецкие Bayraktar и Anka, а также БЛА производства General Atomics (США
)", - рассказал корреспонденту РИА Новости представитель компании.
Максимальная дальность полёта южноафриканского дрона - 2 тысяч километров, высота - свыше 9 километров, максимальная скорость - 250 километров в час, продолжительность полёта - 35 часов. Масса беспилотника - 1,3 тонны, полезная нагрузка - 210 килограммов. Milkor 380 вооружён различными ракетами класса "воздух-земля", в том числе с лазерной системой наведения.
Собеседник агентства отметил, что Milkor 380 находится на финальном этапе испытаний : "Наше конкурентное преимущество в том, что вся компонентная база беспилотника производится южноафриканскими компаниями, Milkor также готов обучать управлению этими беспилотниками операторов стран-заказчиц".