https://ria.ru/20220923/armeniya-1818846872.html

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на границе

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на границе - РИА Новости, 23.09.2022

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на границе

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении в пятницу утром режима прекращения огня на границе. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:18

2022-09-23T09:18

2022-09-23T09:18

в мире

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

азербайджан

минобороны армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_0:93:1803:1107_1920x0_80_0_0_a40deb4465edb58ce7ebcbf64b620a8d.jpg

ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении в пятницу утром режима прекращения огня на границе."Примерно в 7.40 (6.40 мск) 23 сентября подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским боевым позициям, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - говорится на странице Минобороны в соцсетях.Отмечается, что в результате ответных действий огонь был прекращен. "С армянской стороны потерь нет", - заявили в ведомстве.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

https://ria.ru/20220920/putin-1818102294.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан, минобороны армении