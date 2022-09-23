Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на границе
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении в пятницу утром режима прекращения огня на границе.
"Примерно в 7.40 (6.40 мск) 23 сентября подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским боевым позициям, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - говорится на странице Минобороны в соцсетях.
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Отмечается, что в результате ответных действий огонь был прекращен. "С армянской стороны потерь нет", - заявили в ведомстве.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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