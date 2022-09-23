https://ria.ru/20220923/arashukov-1819026178.html

Присяжные признали отца и сына Арашуковых виновными в организации убийств

Присяжные признали отца и сына Арашуковых виновными в организации убийств - РИА Новости, 23.09.2022

Присяжные признали отца и сына Арашуковых виновными в организации убийств

Присяжные признали экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:56

2022-09-23T17:56

2022-09-23T18:02

происшествия

рауф арашуков

дело клана арашуковых

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Присяжные признали экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.По убийству Жукова и роли Рауля Арашукова результаты следующие. "Да, доказано - семь [присяжных], нет, не виновен - один", - зачитала результат голосования старшина присяжных. Аналогично присяжные ответили насчет вины бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Такие же результаты - семь к одному - касаются снисхождения. Те же ответы присяжные указали при обсуждении убийства Шебзухова. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиардов рублей.Коллегия присяжных в составе восьми человек накануне удалилась в совещательную комнату. Всего присяжные должны были ответить на 117 вопросов, однако прийти к единогласному мнению за целый день им не удалось. Уже вечером в присутствии сторон судья Елена Гученкова опечатала вопросный лист, а в пятницу утром народные судьи снова удалились в совещательную комнату для дальнейшего обсуждения вердикта. Перед присяжными были поставлены вопросы о виновности Арашуковых в организации убийств, а также в организации преступного сообщества, присвоении свыше 4,4 миллиардов рублей у структур "Газпрома", ложных доносах и других преступлениях.Судья Елена Гученкова читала напутственное слово присяжным два дня. Она напомнила им о доказательствах, которые были исследованы на судебном заседании и обратила особое внимание, что присяжные не могут обсуждать юридические аспекты, а должны лишь оценивать доказанность вины каждого из подсудимых.Рауф Арашуков в последнем слове обратился к присяжным и патетически обратил особое внимание на то, что "ничего кроме справедливости нам не надо". Максимально им грозят пожизненные сроки заключения. Меру наказания определит позднее суд на основе вердикта присяжных.Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации более 3,5 лет назад. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз.Вместе с отцом и сыном Арашуковыми Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем фигурантам. Дело в отношении еще 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд столицы.

https://ria.ru/20220920/prigovor-1818029141.html

https://ria.ru/20220803/belousov-1807062872.html

https://ria.ru/20211117/izmestev-1759423333.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, рауф арашуков, дело клана арашуковых, россия, московский городской суд