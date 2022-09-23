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Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО - РИА Новости, 23.09.2022
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Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО
Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО - РИА Новости, 23.09.2022
Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО
Посол США в Хельсинки Дуглас Хики считает, что Финляндию и Швецию могут принять в НАТО до конца этого года, сообщает американская газета Politico. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T02:19
2022-09-23T05:26
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Посол США в Хельсинки Дуглас Хики считает, что Финляндию и Швецию могут принять в НАТО до конца этого года, сообщает американская газета Politico.Отмечается, что только трем из 30 стран НАТО еще предстоит ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к альянсу: Словакии, Венгрии и Турции. При этом, как пишет газета, общее предположение состоит в том, что Венгрия и Турция подождут до 2023 года, чтобы принять окончательное решение."Дуглас Хики... заявил, что он оптимистично настроен по поводу того, что в НАТО будет 32 члена до конца этого года. Разговоры, которые он провел со своим венгерским коллегой в Хельсинки, привели его к мысли, что вскоре будет положительное голосование, как заявил он группе (репортеров и экспертов - ред.), предупредив, что ситуация может измениться. Но Хики считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве, что побуждает его быстро продвигаться по этому вопросу", - пишет газета.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
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в мире, турция, финляндия, швеция, нато
В мире, Турция, Финляндия, Швеция, НАТО
02:19 23.09.2022 (обновлено: 05:26 23.09.2022)
 
Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО

Посол США в Хельсинки Хики заявил, что Финляндию и Швецию могут принять в НАТО в 2022 году

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Посол США в Хельсинки Дуглас Хики считает, что Финляндию и Швецию могут принять в НАТО до конца этого года, сообщает американская газета Politico.
Отмечается, что только трем из 30 стран НАТО еще предстоит ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к альянсу: Словакии, Венгрии и Турции. При этом, как пишет газета, общее предположение состоит в том, что Венгрия и Турция подождут до 2023 года, чтобы принять окончательное решение.
"Дуглас Хики... заявил, что он оптимистично настроен по поводу того, что в НАТО будет 32 члена до конца этого года. Разговоры, которые он провел со своим венгерским коллегой в Хельсинки, привели его к мысли, что вскоре будет положительное голосование, как заявил он группе (репортеров и экспертов - ред.), предупредив, что ситуация может измениться. Но Хики считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве, что побуждает его быстро продвигаться по этому вопросу", - пишет газета.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
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