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Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО

Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО - РИА Новости, 23.09.2022

Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО

Посол США в Хельсинки Дуглас Хики считает, что Финляндию и Швецию могут принять в НАТО до конца этого года, сообщает американская газета Politico. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T02:19

2022-09-23T02:19

2022-09-23T05:26

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турция

финляндия

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нато

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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Посол США в Хельсинки Дуглас Хики считает, что Финляндию и Швецию могут принять в НАТО до конца этого года, сообщает американская газета Politico.Отмечается, что только трем из 30 стран НАТО еще предстоит ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к альянсу: Словакии, Венгрии и Турции. При этом, как пишет газета, общее предположение состоит в том, что Венгрия и Турция подождут до 2023 года, чтобы принять окончательное решение."Дуглас Хики... заявил, что он оптимистично настроен по поводу того, что в НАТО будет 32 члена до конца этого года. Разговоры, которые он провел со своим венгерским коллегой в Хельсинки, привели его к мысли, что вскоре будет положительное голосование, как заявил он группе (репортеров и экспертов - ред.), предупредив, что ситуация может измениться. Но Хики считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве, что побуждает его быстро продвигаться по этому вопросу", - пишет газета.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.

https://ria.ru/20220829/shvetsiya-1812789419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, финляндия, швеция, нато