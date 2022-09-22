https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818810050.html

Британцы пришли в ярость после очередного требования Зеленского

Британцы пришли в ярость после очередного требования Зеленского - РИА Новости, 22.09.2022

Британцы пришли в ярость после очередного требования Зеленского

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН вызвало гнев у читателей британской газеты Daily Mail. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T22:07

2022-09-22T22:07

2022-09-22T22:37

в мире

украина

генеральная ассамблея оон

владимир зеленский

оон

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН вызвало гнев у читателей британской газеты Daily Mail.Глава государства, обратившись по видеосвязи к участникам Генассамблеи, призвал "наказать" Россию, а также потребовал военную и финансовую помощь.Пользователи обвинили президента Украины в наглости."Для Зеленского все дело в деньгах, не так ли?" — спросила mishmashgirl."Для начала США должны перестать платить за это", — заявил BillyBobJoeBob."Очень сильный колумбийский порошок", — написал один из комментаторов."Можно подумать, что он найдет костюм. Или это испортит образ?" — спросил юзер."Тем временем жена Зеленского покупает одежду во всех ведущих домах моды Нью-Йорка, причем всегда за счет американских налогоплательщиков", — отметил еще один читатель."Она на Неделе моды, ей также нравятся украшения и недвижимость, хотя они потеряли 100 тысяч человек", — ответил ему IWNYC.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.

https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816407543.html

https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811970876.html

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в мире, украина, генеральная ассамблея оон, владимир зеленский, оон