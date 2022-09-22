https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818620495.html
Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ
Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2022
Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ
Французский актер Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского, передает в четверг телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:16
2022-09-22T11:16
2022-09-22T11:16
в мире
ален делон
владимир зеленский
тарас шевченко
донбасс
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810592962_0:450:2841:2048_1920x0_80_0_0_751705bbce5c345177796de121b7aa1a.jpg
ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Французский актер Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского, передает в четверг телеканал BFMTV.Сообщается, что Делон проведет интервью с Зеленским в пятницу для телеканала TV5 Monde. Ранее французский актер также участвовал в специальной программе телеканала об украинском поэте Тарасе Шевченко.86-летний актер спустя год после своего последнего публичного выступления выразил поддержку Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818573947.html
https://ria.ru/20220921/zelenskaya-1818311085.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810592962_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_67a087d9888ab1468fda3bd98c5bbf3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ален делон, владимир зеленский, тарас шевченко, донбасс, россия, украина
В мире, Ален Делон, Владимир Зеленский, Тарас Шевченко, Донбасс, Россия, Украина
Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ
BFMTV: Ален Делон возьмет у Зеленского интервью для телеканала TV5 Monde