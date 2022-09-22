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Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2022
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Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ
Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2022
Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ
Французский актер Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского, передает в четверг телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:16
2022-09-22T11:16
в мире
ален делон
владимир зеленский
тарас шевченко
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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Французский актер Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского, передает в четверг телеканал BFMTV.Сообщается, что Делон проведет интервью с Зеленским в пятницу для телеканала TV5 Monde. Ранее французский актер также участвовал в специальной программе телеканала об украинском поэте Тарасе Шевченко.86-летний актер спустя год после своего последнего публичного выступления выразил поддержку Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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в мире, ален делон, владимир зеленский, тарас шевченко, донбасс, россия, украина
В мире, Ален Делон, Владимир Зеленский, Тарас Шевченко, Донбасс, Россия, Украина
11:16 22.09.2022
 
Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ

BFMTV: Ален Делон возьмет у Зеленского интервью для телеканала TV5 Monde

© AFP 2022 / Dimitar DilkoffПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Французский актер Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского, передает в четверг телеканал BFMTV.
Сообщается, что Делон проведет интервью с Зеленским в пятницу для телеканала TV5 Monde. Ранее французский актер также участвовал в специальной программе телеканала об украинском поэте Тарасе Шевченко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 01:23
Зеленский использовал Генассамблею ООН, чтобы попросить дальнобойное оружие
86-летний актер спустя год после своего последнего публичного выступления выразил поддержку Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 04:46
Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН в составе украинской делегации
 
В миреАлен ДелонВладимир ЗеленскийТарас ШевченкоДонбассРоссияУкраина
 
 
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