https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818620495.html

Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ

Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2022

Ален Делон возьмет интервью у Зеленского, сообщили СМИ

Французский актер Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского, передает в четверг телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:16

2022-09-22T11:16

2022-09-22T11:16

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ален делон

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Французский актер Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского, передает в четверг телеканал BFMTV.Сообщается, что Делон проведет интервью с Зеленским в пятницу для телеканала TV5 Monde. Ранее французский актер также участвовал в специальной программе телеканала об украинском поэте Тарасе Шевченко.86-летний актер спустя год после своего последнего публичного выступления выразил поддержку Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818573947.html

https://ria.ru/20220921/zelenskaya-1818311085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ален делон, владимир зеленский, тарас шевченко, донбасс, россия, украина