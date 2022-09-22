https://ria.ru/20220922/vyplata-1818691673.html
Семьям погибших военнослужащих москвичей выплатят три миллиона рублей
Семьям погибших военнослужащих москвичей выплатят три миллиона рублей - РИА Новости, 22.09.2022
Семьям погибших военнослужащих москвичей выплатят три миллиона рублей
Выплата семье погибшего военнослужащего москвича составит 3 миллиона рублей, следует из указа мэра Москвы Серея Собянина, опубликованного на официальном портале РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:00
2022-09-22T15:00
2022-09-22T15:00
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выплата семье погибшего военнослужащего москвича составит 3 миллиона рублей, следует из указа мэра Москвы Серея Собянина, опубликованного на официальном портале мэра и правительства столицы."Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо в случае их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы, в размере 3 000 000 рублей членам семей погибших (умерших)", - говорится в указе.Там отмечается, что единовременную выплату получают в равных долях члены семьи погибшего: официальная супруга или супруг, родители, несовершеннолетние дети, дети, ставшие инвалидами до 18 лет, дети до 23 лет очно обучающиеся в образовательных организациях.Также сообщается, что при определении размера выплаты учитывается выплата, произведенная погибшему в случае получения тяжелого ранения в размере 1 миллиона рублей и легкого ранения в размере 500 тысяч рублей.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818607446.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, москва, сергей собянин, общество
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Москва, Сергей Собянин, Общество
Семьям погибших военнослужащих москвичей выплатят три миллиона рублей
Выплата семье погибшего военнослужащего москвича составит три миллиона рублей
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Выплата семье погибшего военнослужащего москвича составит 3 миллиона рублей, следует из указа
мэра Москвы Серея Собянина, опубликованного на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо в случае их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы, в размере 3 000 000 рублей членам семей погибших (умерших)", - говорится в указе.
Там отмечается, что единовременную выплату получают в равных долях члены семьи погибшего: официальная супруга или супруг, родители, несовершеннолетние дети, дети, ставшие инвалидами до 18 лет, дети до 23 лет очно обучающиеся в образовательных организациях.
Также сообщается, что при определении размера выплаты учитывается выплата, произведенная погибшему в случае получения тяжелого ранения в размере 1 миллиона рублей и легкого ранения в размере 500 тысяч рублей.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.