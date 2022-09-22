https://ria.ru/20220922/vstrecha-1818814429.html
В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС
В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС - РИА Новости, 22.09.2022
В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС
Министры иностранных дел стран БРИКС проводят в четверг встречу, которая проходит на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:09
2022-09-22T23:09
2022-09-22T23:09
в мире
сергей лавров
ван и (политик)
петер сийярто
нью-йорк (город)
юар
бразилия
брикс
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС проводят в четверг встречу, которая проходит на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Встреча проходит в постоянном представительстве ЮАР, которая в следующем году примет председательство в БРИКС. Перед началом переговоров, главы МИД Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки Карлуш Франса, Сергей Лавров, Субраньям Джайшанкар, Ван И и Наледи Пандор тепло поприветствовали друг друга, после чего консультации продолжились в закрытом формате.Ожидается, что после состоятся двусторонние переговоры Лаврова с его южноафриканской коллегой Наледи Пандор. Кроме того, в четверг Лавров поучаствует во встрече с контактной группой ЛАГ по Украине и проведёт ряд других встреч, среди которых, в частности, запланированы переговоры с коллегой из МИД Венгрии Петером Сийярто и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
https://ria.ru/20220922/genassambleya-1818813379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, ван и (политик), петер сийярто, нью-йорк (город), юар, бразилия, брикс, оон, лига арабских государств
В мире, Сергей Лавров, Ван И (политик), Петер Сийярто, Нью-Йорк (город), ЮАР, Бразилия, БРИКС, ООН, Лига арабских государств
В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС
Главы МИД стран БРИКС проводят в четверг встречу на полях недели высокого уровня ГА ООН.