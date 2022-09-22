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В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС - РИА Новости, 22.09.2022
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В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС
В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС - РИА Новости, 22.09.2022
В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС
Министры иностранных дел стран БРИКС проводят в четверг встречу, которая проходит на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:09
2022-09-22T23:09
в мире
сергей лавров
ван и (политик)
петер сийярто
нью-йорк (город)
юар
бразилия
брикс
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС проводят в четверг встречу, которая проходит на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Встреча проходит в постоянном представительстве ЮАР, которая в следующем году примет председательство в БРИКС. Перед началом переговоров, главы МИД Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки Карлуш Франса, Сергей Лавров, Субраньям Джайшанкар, Ван И и Наледи Пандор тепло поприветствовали друг друга, после чего консультации продолжились в закрытом формате.Ожидается, что после состоятся двусторонние переговоры Лаврова с его южноафриканской коллегой Наледи Пандор. Кроме того, в четверг Лавров поучаствует во встрече с контактной группой ЛАГ по Украине и проведёт ряд других встреч, среди которых, в частности, запланированы переговоры с коллегой из МИД Венгрии Петером Сийярто и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
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юар
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в мире, сергей лавров, ван и (политик), петер сийярто, нью-йорк (город), юар, бразилия, брикс, оон, лига арабских государств
В мире, Сергей Лавров, Ван И (политик), Петер Сийярто, Нью-Йорк (город), ЮАР, Бразилия, БРИКС, ООН, Лига арабских государств
23:09 22.09.2022
 
В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС

Главы МИД стран БРИКС проводят в четверг встречу на полях недели высокого уровня ГА ООН.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС проводят в четверг встречу, которая проходит на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Встреча проходит в постоянном представительстве ЮАР, которая в следующем году примет председательство в БРИКС. Перед началом переговоров, главы МИД Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки Карлуш Франса, Сергей Лавров, Субраньям Джайшанкар, Ван И и Наледи Пандор тепло поприветствовали друг друга, после чего консультации продолжились в закрытом формате.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 23:01
Главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН
Ожидается, что после состоятся двусторонние переговоры Лаврова с его южноафриканской коллегой Наледи Пандор. Кроме того, в четверг Лавров поучаствует во встрече с контактной группой ЛАГ по Украине и проведёт ряд других встреч, среди которых, в частности, запланированы переговоры с коллегой из МИД Венгрии Петером Сийярто и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
 
В миреСергей ЛавровВан И (политик)Петер СийяртоНью-Йорк (город)ЮАРБразилияБРИКСООНЛига арабских государств
 
 
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