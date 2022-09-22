https://ria.ru/20220922/vstrecha-1818814429.html

В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС

В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС - РИА Новости, 22.09.2022

В Нью-Йорке началась министерская встреча глав МИД стран БРИКС

Министры иностранных дел стран БРИКС проводят в четверг встречу, которая проходит на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T23:09

2022-09-22T23:09

2022-09-22T23:09

в мире

сергей лавров

ван и (политик)

петер сийярто

нью-йорк (город)

юар

бразилия

брикс

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС проводят в четверг встречу, которая проходит на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Встреча проходит в постоянном представительстве ЮАР, которая в следующем году примет председательство в БРИКС. Перед началом переговоров, главы МИД Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки Карлуш Франса, Сергей Лавров, Субраньям Джайшанкар, Ван И и Наледи Пандор тепло поприветствовали друг друга, после чего консультации продолжились в закрытом формате.Ожидается, что после состоятся двусторонние переговоры Лаврова с его южноафриканской коллегой Наледи Пандор. Кроме того, в четверг Лавров поучаствует во встрече с контактной группой ЛАГ по Украине и проведёт ряд других встреч, среди которых, в частности, запланированы переговоры с коллегой из МИД Венгрии Петером Сийярто и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

https://ria.ru/20220922/genassambleya-1818813379.html

нью-йорк (город)

юар

бразилия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, ван и (политик), петер сийярто, нью-йорк (город), юар, бразилия, брикс, оон, лига арабских государств