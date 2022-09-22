https://ria.ru/20220922/voprosy-1818791282.html

Ответы на вопросы по частичной мобилизации можно получить на Объясняем.рф

Ответы на вопросы по частичной мобилизации можно получить на Объясняем.рф - РИА Новости, 22.09.2022

Ответы на вопросы по частичной мобилизации можно получить на Объясняем.рф

Необходимую информацию по поводу частичной мобилизации можно будет получить на горячей линии 122 и на сайте Объясняем.рф, сообщил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:07

2022-09-22T20:07

2022-09-22T20:39

россия

частичная мобилизация в россии

дмитрий чернышенко

донбасс

луганская народная республика

владимир путин

сергей шойгу

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Необходимую информацию по поводу частичной мобилизации можно будет получить на горячей линии 122 и на сайте Объясняем.рф, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он уточнил, что горячая линия действует во всех регионах. Губернаторы помогают в организации работы операторов на местах, подчеркнул вице-премьер.Также получить информацию можно через официальный ресурс правительства "Объясняем.рф". Чернышенко отметил, что власти собирают там самые часто задаваемые вопросы и отвечают на них совместно с Министерством обороны.Чернышенко также призвал ориентироваться на официальные источники, не доверять слухам и непроверенной информации.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818763650.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий чернышенко, донбасс, луганская народная республика, владимир путин, сергей шойгу, донецкая народная республика, безопасность