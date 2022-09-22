https://ria.ru/20220922/ukraina-1818777815.html

На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров

На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров - РИА Новости, 22.09.2022

На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров

На Украине много лет производится "тотальная" мобилизация населения в националистические батальоны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:05

2022-09-22T19:05

2022-09-22T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

украина

вооруженные силы украины

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 22 сен - РИА Новости. На Украине много лет производится "тотальная" мобилизация населения в националистические батальоны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."На Украине уже много лет осуществляется тотальная мобилизация всего собственного населения, включая и женщин, для того, чтобы рекрутировать их в ряды националистических батальонов и вооруженных сил Украины", - сказал министр, выступая на заседании совета безопасности ООН.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Многие лидеры западных стран осудили это решение, назвав его эскалацией конфликта.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, ситуация в днр и лнр