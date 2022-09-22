https://ria.ru/20220922/ukraina-1818777815.html
На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров
На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров - РИА Новости, 22.09.2022
На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров
На Украине много лет производится "тотальная" мобилизация населения в националистические батальоны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:05
2022-09-22T19:05
2022-09-22T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
вооруженные силы украины
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
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ООН, 22 сен - РИА Новости. На Украине много лет производится "тотальная" мобилизация населения в националистические батальоны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."На Украине уже много лет осуществляется тотальная мобилизация всего собственного населения, включая и женщин, для того, чтобы рекрутировать их в ряды националистических батальонов и вооруженных сил Украины", - сказал министр, выступая на заседании совета безопасности ООН.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Многие лидеры западных стран осудили это решение, назвав его эскалацией конфликта.
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров
Лавров заявил, что на Украине много лет проводят тотальную мобилизацию в нацбатальоны