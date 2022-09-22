Рейтинг@Mail.ru
На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818777815.html
На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров
На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров - РИА Новости, 22.09.2022
На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров
На Украине много лет производится "тотальная" мобилизация населения в националистические батальоны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:05
2022-09-22T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
вооруженные силы украины
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. На Украине много лет производится "тотальная" мобилизация населения в националистические батальоны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."На Украине уже много лет осуществляется тотальная мобилизация всего собственного населения, включая и женщин, для того, чтобы рекрутировать их в ряды националистических батальонов и вооруженных сил Украины", - сказал министр, выступая на заседании совета безопасности ООН.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Многие лидеры западных стран осудили это решение, назвав его эскалацией конфликта.
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:05 22.09.2022
 
На Украине много лет проводят мобилизацию в нацбаты, заявил Лавров

Лавров заявил, что на Украине много лет проводят тотальную мобилизацию в нацбатальоны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. На Украине много лет производится "тотальная" мобилизация населения в националистические батальоны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На Украине уже много лет осуществляется тотальная мобилизация всего собственного населения, включая и женщин, для того, чтобы рекрутировать их в ряды националистических батальонов и вооруженных сил Украины", - сказал министр, выступая на заседании совета безопасности ООН.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Многие лидеры западных стран осудили это решение, назвав его эскалацией конфликта.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:00
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала