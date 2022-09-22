https://ria.ru/20220922/uchitel-1818479071.html

Российские ученые считают, что учителей можно защитить от выгорания

Российские ученые считают, что учителей можно защитить от выгорания - РИА Новости, 22.09.2022

Российские ученые считают, что учителей можно защитить от выгорания

Ученые МГПУ считают, что внедрение системы наставничества поможет защитить начинающих учителей от эмоционального выгорания и раннего ухода из профессии. В то же РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:00

2022-09-22T09:00

2022-09-22T09:00

общество

социальный навигатор

сн_образование

мгпу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818493599_181:327:3240:2048_1920x0_80_0_0_bd8b57b7f8aef6d207926056d1a271ea.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ученые МГПУ считают, что внедрение системы наставничества поможет защитить начинающих учителей от эмоционального выгорания и раннего ухода из профессии. В то же время, они отметили, что на формирование профессиональной идентичности педагога напрямую влияет образ учителя в обществе. Результаты исследования опубликованы в статье "Профессиональная идентичность начинающих учителей: обзор исследований".Профессиональная идентичность — это осознание человеком себя как профессионала и члена профессиональной группы, формирование эмоционального отношения к ней, а также личного отождествления себя со своим делом. Однако начинающие учителя в первые месяцы своей работы часто обнаруживают, что реальность не соответствует их ожиданиям. Происходит так называемый "сдвиг" профессиональной идентичности, который нередко вызывает желание сменить профессию.Недостаточно позитивный образ педагога в обществе или в коллективе также способен достаточно серьезно изменить профессиональную идентичность у начинающих учителей (например, с позитивной на кризисную). Это отражается и на учениках, поскольку уверенный в себе и своей профессии педагог сможет дать им гораздо больше, считают специалисты Московского городского педагогического университета (МГПУ).Специально разработанная и внедренная система наставничества поможет сформировать у педагогов позитивную профессиональную идентичность и защитить их от профессионального выгорания, считает специалист лаборатории оценки профессиональных компетенций и развития взрослых НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Наталья Жабина.До сих пор эта тема не стала предметом комплексного исследования: не существует ни общей терминологии, ни единого подхода, отмечают ученые МГПУ. Поэтому они изучили и систематизировали публикации на тему профессиональной идентичности и на основании этого комплексного анализа сформулировали ключевые выводы и практические рекомендации."Мы установили, что профессиональная идентичность у будущих педагогов формируется в момент глубокого изучения специальных предметов и с началом работы. То есть у студентов пятого курса, прошедших практику, профессиональная идентичность будет выражена более четко, чем у первокурсников. Более того, у студентов младших курсов идентичность, скорее всего, основана на романтических представлениях и образах из книг и сериалов. Поэтому далеко не все выпускники остаются в профессии в первые годы практики. Иллюзии рассеиваются, а истинная идентичность не формируется", - рассказала спикер.Ученые планируют продолжать изучение профессиональной идентичности начинающих учителей и применять полученные знания на практике.

https://ria.ru/20211209/mgpu-1762791597.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/1749470111.html

https://ria.ru/20220919/mgpu-1817194759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование, мгпу, россия