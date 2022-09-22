https://ria.ru/20220922/uchitel-1818479071.html
Российские ученые считают, что учителей можно защитить от выгорания
Российские ученые считают, что учителей можно защитить от выгорания - РИА Новости, 22.09.2022
Российские ученые считают, что учителей можно защитить от выгорания
Ученые МГПУ считают, что внедрение системы наставничества поможет защитить начинающих учителей от эмоционального выгорания и раннего ухода из профессии. В то же РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:00
2022-09-22T09:00
2022-09-22T09:00
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ученые МГПУ считают, что внедрение системы наставничества поможет защитить начинающих учителей от эмоционального выгорания и раннего ухода из профессии. В то же время, они отметили, что на формирование профессиональной идентичности педагога напрямую влияет образ учителя в обществе. Результаты исследования опубликованы в статье "Профессиональная идентичность начинающих учителей: обзор исследований".Профессиональная идентичность — это осознание человеком себя как профессионала и члена профессиональной группы, формирование эмоционального отношения к ней, а также личного отождествления себя со своим делом. Однако начинающие учителя в первые месяцы своей работы часто обнаруживают, что реальность не соответствует их ожиданиям. Происходит так называемый "сдвиг" профессиональной идентичности, который нередко вызывает желание сменить профессию.Недостаточно позитивный образ педагога в обществе или в коллективе также способен достаточно серьезно изменить профессиональную идентичность у начинающих учителей (например, с позитивной на кризисную). Это отражается и на учениках, поскольку уверенный в себе и своей профессии педагог сможет дать им гораздо больше, считают специалисты Московского городского педагогического университета (МГПУ).Специально разработанная и внедренная система наставничества поможет сформировать у педагогов позитивную профессиональную идентичность и защитить их от профессионального выгорания, считает специалист лаборатории оценки профессиональных компетенций и развития взрослых НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Наталья Жабина.До сих пор эта тема не стала предметом комплексного исследования: не существует ни общей терминологии, ни единого подхода, отмечают ученые МГПУ. Поэтому они изучили и систематизировали публикации на тему профессиональной идентичности и на основании этого комплексного анализа сформулировали ключевые выводы и практические рекомендации."Мы установили, что профессиональная идентичность у будущих педагогов формируется в момент глубокого изучения специальных предметов и с началом работы. То есть у студентов пятого курса, прошедших практику, профессиональная идентичность будет выражена более четко, чем у первокурсников. Более того, у студентов младших курсов идентичность, скорее всего, основана на романтических представлениях и образах из книг и сериалов. Поэтому далеко не все выпускники остаются в профессии в первые годы практики. Иллюзии рассеиваются, а истинная идентичность не формируется", - рассказала спикер.Ученые планируют продолжать изучение профессиональной идентичности начинающих учителей и применять полученные знания на практике.
https://ria.ru/20211209/mgpu-1762791597.html
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общество, социальный навигатор, сн_образование, мгпу, россия
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, МГПУ, Россия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Ученые МГПУ считают, что внедрение системы наставничества поможет защитить начинающих учителей от эмоционального выгорания и раннего ухода из профессии. В то же время, они отметили, что на формирование профессиональной идентичности педагога напрямую влияет образ учителя в обществе. Результаты исследования опубликованы в статье "Профессиональная идентичность начинающих учителей: обзор исследований"
.
Профессиональная идентичность — это осознание человеком себя как профессионала и члена профессиональной группы, формирование эмоционального отношения к ней, а также личного отождествления себя со своим делом. Однако начинающие учителя в первые месяцы своей работы часто обнаруживают, что реальность не соответствует их ожиданиям. Происходит так называемый "сдвиг" профессиональной идентичности, который нередко вызывает желание сменить профессию.
Недостаточно позитивный образ педагога в обществе или в коллективе также способен достаточно серьезно изменить профессиональную идентичность у начинающих учителей (например, с позитивной на кризисную). Это отражается и на учениках, поскольку уверенный в себе и своей профессии педагог сможет дать им гораздо больше, считают специалисты Московского городского педагогического университета (МГПУ).
Специально разработанная и внедренная система наставничества поможет сформировать у педагогов позитивную профессиональную идентичность и защитить их от профессионального выгорания, считает специалист лаборатории оценки профессиональных компетенций и развития взрослых НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Наталья Жабина.
"В сложный момент наставник объяснит новичку, что происходит, и поможет ему преодолеть трудности осознания себя как профессионала, ведь именно исследование профессиональной идентичности начинающих учителей, по сути, - одно из звеньев в цепочке мер по сохранению в образовательных организациях счастливых и профессиональных педагогов", – рассказала Жабина.
До сих пор эта тема не стала предметом комплексного исследования: не существует ни общей терминологии, ни единого подхода, отмечают ученые МГПУ. Поэтому они изучили и систематизировали публикации на тему профессиональной идентичности и на основании этого комплексного анализа сформулировали ключевые выводы и практические рекомендации.
"Мы установили, что профессиональная идентичность у будущих педагогов формируется в момент глубокого изучения специальных предметов и с началом работы. То есть у студентов пятого курса, прошедших практику, профессиональная идентичность будет выражена более четко, чем у первокурсников. Более того, у студентов младших курсов идентичность, скорее всего, основана на романтических представлениях и образах из книг и сериалов. Поэтому далеко не все выпускники остаются в профессии в первые годы практики. Иллюзии рассеиваются, а истинная идентичность не формируется", - рассказала спикер.
Ученые планируют продолжать изучение профессиональной идентичности начинающих учителей и применять полученные знания на практике.