21:17 22.09.2022 (обновлено: 21:56 22.09.2022)
Минпросвещения утвердило перечень школьных учебников
Минпросвещения разработало проект перечня учебников, допущенных к использованию в школах
Учебники на столе в школе. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минпросвещения России разработало проект перечня учебников, допущенных к использованию в школах, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Утвердить федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, согласно приложению № 1 к настоящему приказу", - говорится в документе.
В перечень вошли учебники по основным общеобразовательным предметам - русский язык, литература, иностранный язык, математика, окружающий мир и другие, а также учебники по региональным языкам - карачаево-черкесскому, адыгейскому, абазинскому и многим другим.
Ранее на пленарном заседании Госдумы был принят законопроект, в котором авторские права на учебники закрепляются за Российской Федерацией и появляется госзаказ на учебники. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений 21 сентября.
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