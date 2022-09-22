https://ria.ru/20220922/uchebniki-1818803789.html

Минпросвещения утвердило перечень школьных учебников

Минпросвещения утвердило перечень школьных учебников - РИА Новости, 22.09.2022

Минпросвещения утвердило перечень школьных учебников

Минпросвещения России разработало проект перечня учебников, допущенных к использованию в школах, соответствующий документ опубликован на федеральном портале... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T21:17

2022-09-22T21:17

2022-09-22T21:56

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минпросвещения России разработало проект перечня учебников, допущенных к использованию в школах, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В перечень вошли учебники по основным общеобразовательным предметам - русский язык, литература, иностранный язык, математика, окружающий мир и другие, а также учебники по региональным языкам - карачаево-черкесскому, адыгейскому, абазинскому и многим другим.Ранее на пленарном заседании Госдумы был принят законопроект, в котором авторские права на учебники закрепляются за Российской Федерацией и появляется госзаказ на учебники. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений 21 сентября.

https://ria.ru/20220916/uchebnik-1817220528.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф, совет федерации рф