https://ria.ru/20220922/tsik-1818696222.html
В ЦИК ЛНР рассказали о большом интересе жителей республики к референдуму
В ЦИК ЛНР рассказали о большом интересе жителей республики к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022
В ЦИК ЛНР рассказали о большом интересе жителей республики к референдуму
В Луганской Народной Республике наблюдается большой интерес жителей к референдуму о вхождении в состав РФ, рассказал РИА Новости член ЦИК ЛНР Виталий Павлюк. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:18
2022-09-22T15:18
2022-09-22T15:18
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
цик лнр
россия
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. В Луганской Народной Республике наблюдается большой интерес жителей к референдуму о вхождении в состав РФ, рассказал РИА Новости член ЦИК ЛНР Виталий Павлюк.Ранее в ЦИК ЛНР заявили, что запустили телефонную горячую линию по вопросам референдума о вхождении ЛНР в состав РФ. По данным ЦИК республики, голосование на участках, сформированных в республике для референдума, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/lnr-1818667110.html
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, цик лнр, россия, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ЦИК ЛНР, Россия, Референдум в Донбассе
В ЦИК ЛНР рассказали о большом интересе жителей республики к референдуму
ЦИК ЛНР рассказал о большом интересе жителей к референдуму о вхождении в состав России