https://ria.ru/20220922/treysi-1818812962.html
Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение в сенат
Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение в сенат - РИА Новости, 22.09.2022
Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение в сенат
Президент США Джо Байден направил на утверждение в сенат кандидатуру Линн Трейси, предложенную на пост посла в России. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:49
2022-09-22T22:49
2022-09-22T23:21
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден направил на утверждение в сенат кандидатуру Линн Трейси, предложенную на пост посла в России.В случае утверждения кадровый дипломат Линн Трейси, ныне представляющая США в Армении, станет первой в истории женщиной во главе американского посольства в Москве.Перед голосованием в верхней палате конгресса обычно проходят открытые слушания, во время которых сенаторы задают кандидатам вопросы и высказывают пожелания.Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва уже дала согласие на назначение Трейси.Предыдущий посол Джон Салливан недавно из-за тяжелой болезни и смерти жены досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года.Уточняется, что Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014-2017 годах она занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.В 2012-2014 годах она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, а в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении. За работу в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм". Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
https://ria.ru/20220801/bayden-1806421887.html
https://ria.ru/20220922/politika-1818694180.html
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в мире, джо байден, сергей рябков, россия, линн трейси, сша, джон салливан, москва
В мире, Джо Байден, Сергей Рябков, Россия, Линн Трейси, США, Джон Салливан, Москва
22:49 22.09.2022 (обновлено: 23:21 22.09.2022)
Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение в сенат
Байден направил кандидатуру Линн Трейси на пост посла в России на утверждение в сенат