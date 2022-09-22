Рейтинг@Mail.ru
Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение в сенат - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/treysi-1818812962.html
Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение в сенат
Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение в сенат - РИА Новости, 22.09.2022
Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение в сенат
Президент США Джо Байден направил на утверждение в сенат кандидатуру Линн Трейси, предложенную на пост посла в России. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:49
2022-09-22T23:21
в мире
джо байден
сергей рябков
россия
линн трейси
сша
джон салливан
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817233961_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_8fede1fa35b529cc1ba486a1b4a0f2d4.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден направил на утверждение в сенат кандидатуру Линн Трейси, предложенную на пост посла в России.В случае утверждения кадровый дипломат Линн Трейси, ныне представляющая США в Армении, станет первой в истории женщиной во главе американского посольства в Москве.Перед голосованием в верхней палате конгресса обычно проходят открытые слушания, во время которых сенаторы задают кандидатам вопросы и высказывают пожелания.Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва уже дала согласие на назначение Трейси.Предыдущий посол Джон Салливан недавно из-за тяжелой болезни и смерти жены досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года.Уточняется, что Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014-2017 годах она занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.В 2012-2014 годах она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, а в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении. За работу в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм". Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
https://ria.ru/20220801/bayden-1806421887.html
https://ria.ru/20220922/politika-1818694180.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817233961_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_e9a397c4d55c1b4ef251bba9c238553b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сергей рябков, россия, линн трейси, сша, джон салливан, москва
В мире, Джо Байден, Сергей Рябков, Россия, Линн Трейси, США, Джон Салливан, Москва
22:49 22.09.2022 (обновлено: 23:21 22.09.2022)
 
Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение в сенат

Байден направил кандидатуру Линн Трейси на пост посла в России на утверждение в сенат

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЛинн Трейси
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Линн Трейси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден направил на утверждение в сенат кандидатуру Линн Трейси, предложенную на пост посла в России.

"Кандидатуры, направленные в сенат <...> Линн М. Трейси из Огайо <...> на пост чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации", — сказано в пресс-релизе Белого дома.

В случае утверждения кадровый дипломат Линн Трейси, ныне представляющая США в Армении, станет первой в истории женщиной во главе американского посольства в Москве.
Перед голосованием в верхней палате конгресса обычно проходят открытые слушания, во время которых сенаторы задают кандидатам вопросы и высказывают пожелания.
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 14:12
Байден надеется на возобновление работы России и США по ядерному вопросу
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва уже дала согласие на назначение Трейси.
Предыдущий посол Джон Салливан недавно из-за тяжелой болезни и смерти жены досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года.
Уточняется, что Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014-2017 годах она занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
В 2012-2014 годах она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, а в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении. За работу в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм". Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
Американский дипломат Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 15:47
"Россия сделала меня дипломатом". Москва одобрила нового посла США
 
В миреДжо БайденСергей РябковРоссияЛинн ТрейсиСШАДжон СалливанМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала