https://ria.ru/20220922/treysi-1818637317.html

Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве

Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве - РИА Новости, 22.09.2022

Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве

Москва приняла кандидатуру Линн Трейси, которую Вашингтон планирует назначить послом США в России, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:11

2022-09-22T12:11

2022-09-22T14:59

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

сергей рябков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817233961_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_8fede1fa35b529cc1ba486a1b4a0f2d4.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москва приняла кандидатуру Линн Трейси, которую Вашингтон планирует назначить послом США в России, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков."Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад", — сказал дипломат журналистам.Он напомнил, что назначение должен утвердить сенат.По словам Рябкова, российская сторона серьезно отнесется к малейшему признаку улучшения, но пока видит тенденцию "на полное обрушение отношений"."Это одна из особенностей текущего момента, в целом достаточно нестабильного и несущего в себе опасности. Пока признаков улучшения нет и близко", — добавил замглавы ведомства.Предыдущий посол Джон Салливан недавно из-за тяжелой болезни и смерти жены досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года.Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности.Она владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.В 2012-2014 годах Трейси была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, а в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении. За работу в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм". Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.

https://ria.ru/20220922/zakharova-1818588446.html

https://ria.ru/20220914/treysi-1816822143.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, сергей рябков, россия