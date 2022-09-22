https://ria.ru/20220922/treysi-1818637317.html
Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве
Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве - РИА Новости, 22.09.2022
Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве
Москва приняла кандидатуру Линн Трейси, которую Вашингтон планирует назначить послом США в России, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:11
2022-09-22T12:11
2022-09-22T14:59
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москва приняла кандидатуру Линн Трейси, которую Вашингтон планирует назначить послом США в России, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков."Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад", — сказал дипломат журналистам.Он напомнил, что назначение должен утвердить сенат.По словам Рябкова, российская сторона серьезно отнесется к малейшему признаку улучшения, но пока видит тенденцию "на полное обрушение отношений"."Это одна из особенностей текущего момента, в целом достаточно нестабильного и несущего в себе опасности. Пока признаков улучшения нет и близко", — добавил замглавы ведомства.Предыдущий посол Джон Салливан недавно из-за тяжелой болезни и смерти жены досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года.Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности.Она владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.В 2012-2014 годах Трейси была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, а в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении. За работу в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм". Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
https://ria.ru/20220922/zakharova-1818588446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, сергей рябков, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Сергей Рябков, Россия
12:11 22.09.2022 (обновлено: 14:59 22.09.2022)
Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве
Замглавы МИД Рябков: Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москва приняла кандидатуру Линн Трейси, которую Вашингтон планирует назначить послом США в России, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад", — сказал дипломат журналистам.
Он напомнил, что назначение должен утвердить сенат.
По словам Рябкова, российская сторона серьезно отнесется к малейшему признаку улучшения, но пока видит тенденцию "на полное обрушение отношений".
"Это одна из особенностей текущего момента, в целом достаточно нестабильного и несущего в себе опасности. Пока признаков улучшения нет и близко", — добавил замглавы ведомства.
Предыдущий посол Джон Салливан
недавно из-за тяжелой болезни и смерти жены досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года.
Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности.
Она владеет русским языком и уже работала в Москве
— в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
В 2012-2014 годах Трейси была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии
, а в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении
. За работу в консульстве США в пакистанском Пешаваре
Трейси получила ведомственную награду "за героизм". Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан
, Киргизию
и Афганистан
.