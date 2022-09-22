11:10 22.09.2022 (обновлено: 11:36 22.09.2022)
Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу
Путин присвоил звание Героя России посмертно комиссару "Молодой гвардии" Третьякевичу
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России члену штаба "Молодой гвардии" Виктору Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Третьякевичу Виктору Иосифовичу (посмертно)", - говорится в документе.
"Молодая гвардия" - советская подпольная антифашистская организация юношей и девушек, созданная в сентябре 1942 года. В годы Великой Отечественной войны она действовала, в основном, в городе Краснодоне, который сейчас подконтролен ЛНР.
Во время оккупации Краснодона в 1942 - 1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.