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Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу - РИА Новости, 22.09.2022
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Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу
Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу - РИА Новости, 22.09.2022
Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России члену штаба "Молодой гвардии" Виктору Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:10
2022-09-22T11:36
россия
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России члену штаба "Молодой гвардии" Виктору Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Молодая гвардия" - советская подпольная антифашистская организация юношей и девушек, созданная в сентябре 1942 года. В годы Великой Отечественной войны она действовала, в основном, в городе Краснодоне, который сейчас подконтролен ЛНР.Во время оккупации Краснодона в 1942 - 1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество
Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Владимир Путин, Общество
11:10 22.09.2022 (обновлено: 11:36 22.09.2022)
 
Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу

Путин присвоил звание Героя России посмертно комиссару "Молодой гвардии" Третьякевичу

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России члену штаба "Молодой гвардии" Виктору Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Третьякевичу Виктору Иосифовичу (посмертно)", - говорится в документе.
"Молодая гвардия" - советская подпольная антифашистская организация юношей и девушек, созданная в сентябре 1942 года. В годы Великой Отечественной войны она действовала, в основном, в городе Краснодоне, который сейчас подконтролен ЛНР.
Во время оккупации Краснодона в 1942 - 1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.
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