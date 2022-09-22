https://ria.ru/20220922/tretyakevich-1818618319.html

Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу

Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу - РИА Новости, 22.09.2022

Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России члену штаба "Молодой гвардии" Виктору Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:10

2022-09-22T11:10

2022-09-22T11:36

россия

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России члену штаба "Молодой гвардии" Виктору Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Молодая гвардия" - советская подпольная антифашистская организация юношей и девушек, созданная в сентябре 1942 года. В годы Великой Отечественной войны она действовала, в основном, в городе Краснодоне, который сейчас подконтролен ЛНР.Во время оккупации Краснодона в 1942 - 1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.

https://ria.ru/20220622/pamyat-1797205080.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество