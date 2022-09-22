https://ria.ru/20220922/swift-1818610862.html

Глава ВТБ призвал Россию уходить от системы SWIFT

Глава ВТБ призвал Россию уходить от системы SWIFT - РИА Новости, 22.09.2022

Глава ВТБ призвал Россию уходить от системы SWIFT

Россия и дружественные страны должны уходить от использования международной межбанковской системы передачи информации SWIFT и создать общую независимую от... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:35

2022-09-22T10:35

2022-09-22T11:08

экономика

россия

втб

swift

андрей костин (банкир)

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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Россия и дружественные страны должны уходить от использования международной межбанковской системы передачи информации SWIFT и создать общую независимую от доллара систему расчетов, считает глава ВТБ Андрей Костин."Нужна еще система расчетов, которая за пределами SWIFT. Мы до сих пор еще даже в рамках ЕАЭС для расчетов в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого, у нас есть Система передачи финансовых сообщений, аналогичные системы есть во многих странах, в Китае, Казахстане и так далее. Нам нужно использовать этот инструментарий, создавать систему расчетов, основанную на национальных валютах и, повторяю, на нескольких системах передачи информации", - сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".В настоящее время в рамах санкций в отношении России от межбанковской системы SWIFT отключены Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.Россия к такому сценарию была готова: в стране действует своя Система передачи финансовых сообщений. Банк России создал ее в ответ на риски возможного отключения российских банков от системы SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

https://ria.ru/20220902/swift-1813909328.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, втб, swift, андрей костин (банкир)