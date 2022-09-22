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Глава ВТБ призвал Россию уходить от системы SWIFT - РИА Новости, 22.09.2022
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Глава ВТБ призвал Россию уходить от системы SWIFT
Глава ВТБ призвал Россию уходить от системы SWIFT - РИА Новости, 22.09.2022
Глава ВТБ призвал Россию уходить от системы SWIFT
Россия и дружественные страны должны уходить от использования международной межбанковской системы передачи информации SWIFT и создать общую независимую от... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:35
2022-09-22T11:08
экономика
россия
втб
swift
андрей костин (банкир)
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Россия и дружественные страны должны уходить от использования международной межбанковской системы передачи информации SWIFT и создать общую независимую от доллара систему расчетов, считает глава ВТБ Андрей Костин."Нужна еще система расчетов, которая за пределами SWIFT. Мы до сих пор еще даже в рамках ЕАЭС для расчетов в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого, у нас есть Система передачи финансовых сообщений, аналогичные системы есть во многих странах, в Китае, Казахстане и так далее. Нам нужно использовать этот инструментарий, создавать систему расчетов, основанную на национальных валютах и, повторяю, на нескольких системах передачи информации", - сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".В настоящее время в рамах санкций в отношении России от межбанковской системы SWIFT отключены Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.Россия к такому сценарию была готова: в стране действует своя Система передачи финансовых сообщений. Банк России создал ее в ответ на риски возможного отключения российских банков от системы SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
https://ria.ru/20220902/swift-1813909328.html
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экономика, россия, втб, swift, андрей костин (банкир)
Экономика, Россия, ВТБ, SWIFT, Андрей Костин (банкир)
10:35 22.09.2022 (обновлено: 11:08 22.09.2022)
 
Глава ВТБ призвал Россию уходить от системы SWIFT

Глава ВТБ Костин: России пора создать независимую от доллара систему расчетов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредседатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Россия и дружественные страны должны уходить от использования международной межбанковской системы передачи информации SWIFT и создать общую независимую от доллара систему расчетов, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Нужна еще система расчетов, которая за пределами SWIFT. Мы до сих пор еще даже в рамках ЕАЭС для расчетов в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого, у нас есть Система передачи финансовых сообщений, аналогичные системы есть во многих странах, в Китае, Казахстане и так далее. Нам нужно использовать этот инструментарий, создавать систему расчетов, основанную на национальных валютах и, повторяю, на нескольких системах передачи информации", - сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".
В настоящее время в рамах санкций в отношении России от межбанковской системы SWIFT отключены Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.
Россия к такому сценарию была готова: в стране действует своя Система передачи финансовых сообщений. Банк России создал ее в ответ на риски возможного отключения российских банков от системы SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 09:15
МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT
 
ЭкономикаРоссияВТБSWIFTАндрей Костин (банкир)
 
 
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