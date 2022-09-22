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Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818658369.html
Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков
Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2022
Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков
Частичная мобилизация в России не означает смену статуса специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:12
2022-09-22T14:25
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Частичная мобилизация в России не означает смену статуса специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос журналистов о том, можно ли спецоперацию теперь называть войной.Пресс-секретарь президента также уточнил, что никаких решений об экономической мобилизации не принималось. По его словам, в подписанном указе про это ничего не сказано. Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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частичная мобилизация в россии, безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, украина
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина
13:12 22.09.2022 (обновлено: 14:25 22.09.2022)
 
Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков

Песков: статус спецоперации после объявления частичной мобилизации не изменился

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Частичная мобилизация в России не означает смену статуса специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, можно ли спецоперацию теперь называть войной.

"Нет, это специальная военная операция", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также уточнил, что никаких решений об экономической мобилизации не принималось. По его словам, в подписанном указе про это ничего не сказано.
Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуУкраина
 
 
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