https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818658369.html
Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков
Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2022
Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков
Частичная мобилизация в России не означает смену статуса специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:12
2022-09-22T13:12
2022-09-22T14:25
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Частичная мобилизация в России не означает смену статуса специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос журналистов о том, можно ли спецоперацию теперь называть войной.Пресс-секретарь президента также уточнил, что никаких решений об экономической мобилизации не принималось. По его словам, в подписанном указе про это ничего не сказано. Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818663447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, украина
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина
13:12 22.09.2022 (обновлено: 14:25 22.09.2022)
Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков
Песков: статус спецоперации после объявления частичной мобилизации не изменился