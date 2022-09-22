https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818658369.html

Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков

Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2022

Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков

Частичная мобилизация в России не означает смену статуса специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:12

2022-09-22T13:12

2022-09-22T14:25

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

безопасность

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей шойгу

украина

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Частичная мобилизация в России не означает смену статуса специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос журналистов о том, можно ли спецоперацию теперь называть войной.Пресс-секретарь президента также уточнил, что никаких решений об экономической мобилизации не принималось. По его словам, в подписанном указе про это ничего не сказано. Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818663447.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

частичная мобилизация в россии, безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, украина