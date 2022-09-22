https://ria.ru/20220922/sovfed-1818698661.html

Совфед готов в любое время рассмотреть закон о соцгарантиях мобилизованным

Совфед готов в любое время рассмотреть закон о соцгарантиях мобилизованным - РИА Новости, 22.09.2022

Совфед готов в любое время рассмотреть закон о соцгарантиях мобилизованным

Совет Федерации может собраться для рассмотрения закона о соцгарантиях мобилизованным в любое время, решения о внеплановом заседании пока нет, заявила РИА... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:25

2022-09-22T15:25

2022-09-22T15:48

совет федерации рф

россия

политика

инна святенко

ярослав нилов

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Совет Федерации может собраться для рассмотрения закона о соцгарантиях мобилизованным в любое время, решения о внеплановом заседании пока нет, заявила РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что Дума может одобрить поправки сразу в трех чтениях на следующей неделе.Отвечая на вопрос агентства, может ли Совфед собраться на внеплановое заседание палаты для принятия документа на будущей неделе, Святенко отметила: "по закону может в любое время".При этом она уточнила, что решения о проведении дополнительного заседания Совета Федерации нет.Ранее глава комитета СФ сказала РИА Новости, что сенаторы поддержат такой закон.

https://ria.ru/20220921/garantii-1818568035.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

совет федерации рф, россия, политика, инна святенко, ярослав нилов, частичная мобилизация в россии