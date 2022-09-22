15:25 22.09.2022 (обновлено: 15:48 22.09.2022)
Совфед готов в любое время рассмотреть закон о соцгарантиях мобилизованным
Святенко: Совфед готов собраться для рассмотрения закона о соцгарантиях мобилизованным
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Совет Федерации может собраться для рассмотрения закона о соцгарантиях мобилизованным в любое время, решения о внеплановом заседании пока нет, заявила РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что Дума может одобрить поправки сразу в трех чтениях на следующей неделе.
Отвечая на вопрос агентства, может ли Совфед собраться на внеплановое заседание палаты для принятия документа на будущей неделе, Святенко отметила: "по закону может в любое время".
При этом она уточнила, что решения о проведении дополнительного заседания Совета Федерации нет.
Ранее глава комитета СФ сказала РИА Новости, что сенаторы поддержат такой закон.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что Дума может одобрить поправки сразу в трех чтениях на следующей неделе.
Отвечая на вопрос агентства, может ли Совфед собраться на внеплановое заседание палаты для принятия документа на будущей неделе, Святенко отметила: "по закону может в любое время".
При этом она уточнила, что решения о проведении дополнительного заседания Совета Федерации нет.
Ранее глава комитета СФ сказала РИА Новости, что сенаторы поддержат такой закон.