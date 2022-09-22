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Совфед готов в любое время рассмотреть закон о соцгарантиях мобилизованным - РИА Новости, 22.09.2022
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Совфед готов в любое время рассмотреть закон о соцгарантиях мобилизованным
Совфед готов в любое время рассмотреть закон о соцгарантиях мобилизованным - РИА Новости, 22.09.2022
Совфед готов в любое время рассмотреть закон о соцгарантиях мобилизованным
Совет Федерации может собраться для рассмотрения закона о соцгарантиях мобилизованным в любое время, решения о внеплановом заседании пока нет, заявила РИА... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:25
2022-09-22T15:48
совет федерации рф
россия
политика
инна святенко
ярослав нилов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Совет Федерации может собраться для рассмотрения закона о соцгарантиях мобилизованным в любое время, решения о внеплановом заседании пока нет, заявила РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что Дума может одобрить поправки сразу в трех чтениях на следующей неделе.Отвечая на вопрос агентства, может ли Совфед собраться на внеплановое заседание палаты для принятия документа на будущей неделе, Святенко отметила: "по закону может в любое время".При этом она уточнила, что решения о проведении дополнительного заседания Совета Федерации нет.Ранее глава комитета СФ сказала РИА Новости, что сенаторы поддержат такой закон.
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совет федерации рф, россия, политика, инна святенко, ярослав нилов, частичная мобилизация в россии
Совет Федерации РФ, Россия, Политика, Инна Святенко, Ярослав Нилов, Частичная мобилизация в России
15:25 22.09.2022 (обновлено: 15:48 22.09.2022)
 
Совфед готов в любое время рассмотреть закон о соцгарантиях мобилизованным

Святенко: Совфед готов собраться для рассмотрения закона о соцгарантиях мобилизованным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Совет Федерации может собраться для рассмотрения закона о соцгарантиях мобилизованным в любое время, решения о внеплановом заседании пока нет, заявила РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что Дума может одобрить поправки сразу в трех чтениях на следующей неделе.

Отвечая на вопрос агентства, может ли Совфед собраться на внеплановое заседание палаты для принятия документа на будущей неделе, Святенко отметила: "по закону может в любое время".

При этом она уточнила, что решения о проведении дополнительного заседания Совета Федерации нет.

Ранее глава комитета СФ сказала РИА Новости, что сенаторы поддержат такой закон.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 23:21
Сенатор надеется на скорое внесение проекта о трудовых гарантиях в Госдуму
 
Совет Федерации РФРоссияПолитикаИнна СвятенкоЯрослав НиловЧастичная мобилизация в России
 
 
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