https://ria.ru/20220922/soglasheniya-1818781336.html

Лавров заявил, что Киев откровенно саботировал Минские соглашения

Лавров заявил, что Киев откровенно саботировал Минские соглашения - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров заявил, что Киев откровенно саботировал Минские соглашения

Киев откровенно и безнаказанно саботировал выполнение Минских соглашений, при этом "лицемерно" заявляя о приверженности им, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:19

2022-09-22T19:19

2022-09-22T19:20

в мире

оон

киев

сергей лавров

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

ООН, 22 сен - РИА Новости. Киев откровенно и безнаказанно саботировал выполнение Минских соглашений, при этом "лицемерно" заявляя о приверженности им, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Лицемерно заявляя о приверженности Минским соглашениям, киевские власти откровенно и безнаказанно саботировали их выполнение", - сказал министр, выступая на заседании совета безопасности ООН.

https://ria.ru/20220918/minsk-1817641876.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, киев, сергей лавров, россия, украина