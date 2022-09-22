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Лавров заявил, что Киев откровенно саботировал Минские соглашения
Лавров заявил, что Киев откровенно саботировал Минские соглашения - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров заявил, что Киев откровенно саботировал Минские соглашения
Киев откровенно и безнаказанно саботировал выполнение Минских соглашений, при этом "лицемерно" заявляя о приверженности им, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:19
2022-09-22T19:19
2022-09-22T19:20
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Киев откровенно и безнаказанно саботировал выполнение Минских соглашений, при этом "лицемерно" заявляя о приверженности им, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Лицемерно заявляя о приверженности Минским соглашениям, киевские власти откровенно и безнаказанно саботировали их выполнение", - сказал министр, выступая на заседании совета безопасности ООН.
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в мире, оон, киев, сергей лавров, россия, украина
В мире, ООН, Киев, Сергей Лавров, Россия, Украина
19:19 22.09.2022 (обновлено: 19:20 22.09.2022)
Лавров заявил, что Киев откровенно саботировал Минские соглашения
Глава МИД Лавров заявил, что Киев откровенно саботировал выполнение Минских соглашений