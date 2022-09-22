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Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 22.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220922/seryabkina-1818735159.html
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 22.09.2022
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Подробностями она поделилась в соцсети. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:01
2022-09-22T17:01
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
ольга серябкина
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Подробностями она поделилась в соцсети. "Я приболела. Но делаю максимум, чтобы скорее быть на ногах", — написала певица. Она также опубликовала фото. Судя по нему, звезда поп-сцена лежала под капельницей. Что именно с ней случилось, Серябкина не рассказала.Недавно в больницу попал Сергей Бурунов. У актера коронавирус.
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шоу-бизнес, знаменитости, ольга серябкина
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Ольга Серябкина
17:01 22.09.2022
 
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем и показала фото с капельницей

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк Ольга Серябкина
Ольга Серябкина - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Подробностями она поделилась в соцсети.
"Я приболела. Но делаю максимум, чтобы скорее быть на ногах", — написала певица.
Скриншот публикации Ольги Серябкиной в социальной сети
Скриншот публикации Ольги Серябкиной в социальной сети
Скриншот публикации Ольги Серябкиной в социальной сети
Она также опубликовала фото. Судя по нему, звезда поп-сцена лежала под капельницей.
Что именно с ней случилось, Серябкина не рассказала.
Недавно в больницу попал Сергей Бурунов. У актера коронавирус.
Джастин Бибер выступает на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в Инглвуде - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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