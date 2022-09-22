https://ria.ru/20220922/seryabkina-1818735159.html
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 22.09.2022
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Подробностями она поделилась в соцсети. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:01
2022-09-22T17:01
2022-09-22T17:01
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ольга серябкина
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Подробностями она поделилась в соцсети. "Я приболела. Но делаю максимум, чтобы скорее быть на ногах", — написала певица. Она также опубликовала фото. Судя по нему, звезда поп-сцена лежала под капельницей. Что именно с ней случилось, Серябкина не рассказала.Недавно в больницу попал Сергей Бурунов. У актера коронавирус.
https://ria.ru/20220907/biber-1815100655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости, ольга серябкина
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Ольга Серябкина
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем и показала фото с капельницей
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Подробностями она поделилась в соцсети.
"Я приболела. Но делаю максимум, чтобы скорее быть на ногах", — написала певица.
Она также опубликовала фото. Судя по нему, звезда поп-сцена лежала под капельницей.
Что именно с ней случилось, Серябкина не рассказала.
Недавно в больницу попал
Сергей Бурунов. У актера коронавирус.