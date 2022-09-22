https://ria.ru/20220922/seryabkina-1818735159.html

Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 22.09.2022

Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Подробностями она поделилась в соцсети. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:01

2022-09-22T17:01

2022-09-22T17:01

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ольга серябкина

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Подробностями она поделилась в соцсети. "Я приболела. Но делаю максимум, чтобы скорее быть на ногах", — написала певица. Она также опубликовала фото. Судя по нему, звезда поп-сцена лежала под капельницей. Что именно с ней случилось, Серябкина не рассказала.Недавно в больницу попал Сергей Бурунов. У актера коронавирус.

https://ria.ru/20220907/biber-1815100655.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

шоу-бизнес, знаменитости, ольга серябкина