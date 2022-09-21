https://ria.ru/20220921/burunov-1818361256.html

Сергей Бурунов попал в больницу с коронавирусом

Сергей Бурунов попал в больницу с коронавирусом - РИА Новости, 21.09.2022

Сергей Бурунов попал в больницу с коронавирусом

Актер Сергей Бурунов находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель Анастасия Сайфулина. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:23

2022-09-21T11:23

2022-09-21T15:34

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актер Сергей Бурунов находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель Анастасия Сайфулина.По ее словам, Бурунов рекомендует всем пользоваться санитайзерами и носить маски.Сейчас артист проходит лечение в больнице, но "скоро домой поедет", добавила его представитель.Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и дубляжа. Артист известен ролями в фильмах "Последний богатырь", "Все или ничего", "День до", "Пара из будущего", сериале "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы" и др.

https://ria.ru/20220909/kharlamov-1815699806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей бурунов, новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19