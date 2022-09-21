https://ria.ru/20220921/burunov-1818361256.html
Сергей Бурунов попал в больницу с коронавирусом
Сергей Бурунов попал в больницу с коронавирусом - РИА Новости, 21.09.2022
Сергей Бурунов попал в больницу с коронавирусом
Актер Сергей Бурунов находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель Анастасия Сайфулина. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:23
2022-09-21T11:23
2022-09-21T15:34
шоубиз
сергей бурунов
новости культуры
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актер Сергей Бурунов находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель Анастасия Сайфулина.По ее словам, Бурунов рекомендует всем пользоваться санитайзерами и носить маски.Сейчас артист проходит лечение в больнице, но "скоро домой поедет", добавила его представитель.Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и дубляжа. Артист известен ролями в фильмах "Последний богатырь", "Все или ничего", "День до", "Пара из будущего", сериале "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы" и др.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей бурунов, новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Шоубиз, Сергей Бурунов, Новости культуры, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:23 21.09.2022 (обновлено: 15:34 21.09.2022)
Сергей Бурунов попал в больницу с коронавирусом
Актера Сергея Бурунова госпитализировали с COVID, он чувствует себя хорошо
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актер Сергей Бурунов находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель Анастасия Сайфулина.
"Сергей Александрович действительно заболел ковидом, чувствует себя вполне нормально. Все формулировки в СМИ, которые используются — "экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести", — это обычные стандартные формулировки, которые пишут при госпитализации, соответственно, он чувствует себя хорошо", — сказала Сайфулина.
По ее словам, Бурунов
рекомендует всем пользоваться санитайзерами и носить маски.
Сейчас артист проходит лечение в больнице, но "скоро домой поедет", добавила его представитель.
Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и дубляжа. Артист известен ролями в фильмах "Последний богатырь", "Все или ничего", "День до", "Пара из будущего", сериале "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы" и др.