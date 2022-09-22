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Стартовало производство второго сезона сиквела "Секса в большом городе" - РИА Новости, 22.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220922/serial-1818655124.html
Стартовало производство второго сезона сиквела "Секса в большом городе"
Стартовало производство второго сезона сиквела "Секса в большом городе" - РИА Новости, 22.09.2022
Стартовало производство второго сезона сиквела "Секса в большом городе"
Стартовало производство второго сезона "И просто так", сиквела "Секса в большом городе", пишет Deadline. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:01
2022-09-22T15:01
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Стартовало производство второго сезона "И просто так", сиквела "Секса в большом городе", пишет Deadline.Сразу несколько актеров шоу поделились кадрами, на которых изображена обложка сценария новой части знаменитого проекта. Среди них исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер и Сара Рамирес, сыгравшая небинарного персонажа Че Диаз.Эван Хэндлер, воплотивший образ в шоу Гарри Голденблатта, супруга Шарлотты (Кристин Дэвис), разместил снимки, сделанные в помещении, где каст проводит читку сценария. Отдел, занимающийся костюмами для героев шоу, также поделился снимком с Хэндлером на примерке.Премьера первого сезона "И просто так" состоялась в декабре 2021 года. В нем рассказывалось о том, как сложились жизни героинь культового шоу "Секс в большом городе". Они стали старше, но все так же пытаются разобраться в себе, романтических отношениях и переживают из-за своей карьеры. Релиз сопровождался скандалом. Криса Нота, воплотившего образ возлюбленного Кэрри Брэдшоу (Паркер), обвинили в сексуальных домогательствах.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, сара джессика паркер, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Сара Джессика Паркер, что посмотреть
15:01 22.09.2022
 
Стартовало производство второго сезона сиквела "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер сообщила о старте производства второго сезона шоу "И просто так"

© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из сериала "И просто так"
Кадр из сериала И просто так
© Home Box Office (HBO) (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Стартовало производство второго сезона "И просто так", сиквела "Секса в большом городе", пишет Deadline.
Сразу несколько актеров шоу поделились кадрами, на которых изображена обложка сценария новой части знаменитого проекта. Среди них исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер и Сара Рамирес, сыгравшая небинарного персонажа Че Диаз.
Эван Хэндлер, воплотивший образ в шоу Гарри Голденблатта, супруга Шарлотты (Кристин Дэвис), разместил снимки, сделанные в помещении, где каст проводит читку сценария. Отдел, занимающийся костюмами для героев шоу, также поделился снимком с Хэндлером на примерке.
Премьера первого сезона "И просто так" состоялась в декабре 2021 года. В нем рассказывалось о том, как сложились жизни героинь культового шоу "Секс в большом городе". Они стали старше, но все так же пытаются разобраться в себе, романтических отношениях и переживают из-за своей карьеры.
Релиз сопровождался скандалом. Криса Нота, воплотившего образ возлюбленного Кэрри Брэдшоу (Паркер), обвинили в сексуальных домогательствах.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыСара Джессика Паркерчто посмотреть
 
 
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