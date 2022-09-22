https://ria.ru/20220922/sefe-1818752676.html
"Нами правят нарушители!": немцы в шоке от национализации дочки "Газпрома"
"Нами правят нарушители!": немцы в шоке от национализации дочки "Газпрома" - РИА Новости, 22.09.2022
"Нами правят нарушители!": немцы в шоке от национализации дочки "Газпрома"
Читатели немецкой газеты Die Welt всерьез обеспокоены решением властей Германии национализировать вслед за энергетическим гигантом Uniper бывшую дочернюю... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:40
2022-09-22T17:40
2022-09-22T18:31
в мире
экономика
германия
россия
газпром
uniper
роснефть
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt всерьез обеспокоены решением властей Германии национализировать вслед за энергетическим гигантом Uniper бывшую дочернюю компанию российского "Газпрома" SEFE.По их мнению, такие действия приведут к нарушению главных рыночных принципов, особенно — частной собственности. Многие комментаторы увидели в действиях Министерства экономики желание протолкнуть во время общего кризиса повестку партии "Зеленые"."Какова цель этих национализаций поставщиков газа? Если Россия не поставляет газ, то откуда они должны взять его? Это просто воздушные шарики", — оценил Nobbi Payne."Запланированная национализация некоторых поставщиков энергии, которые выступают в качестве посредников на рынке, происходит с извращенной скрытой целью удержания высоких цен на газ для конечного потребителя до тех пор, пока не будут сняты сомнения граждан в отношении ветряных турбин..." — заметил Ulrich F."В чем смысл существования SEFE? SEFE и Uniper были импортерами российского газа. Российского газа у нас больше нет. SEFE и Uniper используют федеральные средства для покупки дефицитного газа у других участников рынка, тем самым неоправданно повышая цену. Uniper необходимо разделить (электростанции выделить в отдельную компанию), а SEFE и газовый бизнес Uniper могут обанкротиться контролируемым образом. Сохранение этого клуба в долгосрочной перспективе не имеет смысла", — уверен Andreas H."Если они будут продолжать в том же духе, в конце концов им придется снова строить стену", — высказался Christoph J."Газпром" перестал владеть компанией Securing Energy for Europe (ранее называлась Gazprom Germania) еще в конце марта — после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли компанию под временное управление.Ранее правительство ФРГ достигло предварительного соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Uniper запрашивала у властей девять миллиардов евро еще в июле, сославшись на сокращение поставок из России. Также Германия приняла решение передать дочерние структуры "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству.
https://ria.ru/20220922/evropa-1818598287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, германия, россия, газпром, uniper, роснефть
В мире, Экономика, Германия, Россия, Газпром, Uniper, Роснефть
17:40 22.09.2022 (обновлено: 18:31 22.09.2022)
"Нами правят нарушители!": немцы в шоке от национализации дочки "Газпрома"
Читатели Die Welt увидели в национализации дочки "Газпрома" нарушение принципов рынка
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
всерьез обеспокоены решением властей Германии национализировать вслед за энергетическим гигантом Uniper бывшую дочернюю компанию российского "Газпрома" SEFE.
По их мнению, такие действия приведут к нарушению главных рыночных принципов, особенно — частной собственности. Многие комментаторы увидели в действиях Министерства экономики желание протолкнуть во время общего кризиса повестку партии "Зеленые".
"Какова цель этих национализаций поставщиков газа? Если Россия
не поставляет газ, то откуда они должны взять его? Это просто воздушные шарики", — оценил Nobbi Payne.
"Запланированная национализация некоторых поставщиков энергии, которые выступают в качестве посредников на рынке, происходит с извращенной скрытой целью удержания высоких цен на газ для конечного потребителя до тех пор, пока не будут сняты сомнения граждан в отношении ветряных турбин..." — заметил Ulrich F.
"Я хорошо запомню, как легко "национализировать" в стране, где частная собственность фактически считалась священной коровой и охраняется особым образом", — посетовал пользователь с ником Ischia L.
"В чем смысл существования SEFE? SEFE и Uniper были импортерами российского газа. Российского газа у нас больше нет. SEFE и Uniper используют федеральные средства для покупки дефицитного газа у других участников рынка, тем самым неоправданно повышая цену. Uniper необходимо разделить (электростанции выделить в отдельную компанию), а SEFE и газовый бизнес Uniper могут обанкротиться контролируемым образом. Сохранение этого клуба в долгосрочной перспективе не имеет смысла", — уверен Andreas H.
"Если они будут продолжать в том же духе, в конце концов им придется снова строить стену", — высказался Christoph J.
"Тогда государство сможет управлять всем газовым бизнесом. Помогите, нами правят нарушители энергетической политики!" — резюмировал H. P. M.
"Газпром" перестал владеть компанией Securing Energy for Europe (ранее называлась Gazprom Germania) еще в конце марта — после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли компанию под временное управление.
Ранее правительство ФРГ достигло предварительного соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Uniper запрашивала у властей девять миллиардов евро еще в июле, сославшись на сокращение поставок из России. Также Германия приняла решение передать дочерние структуры "Роснефти
" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству.