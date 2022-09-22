https://ria.ru/20220922/sarmat-1818603166.html

Генконструктор рассказал, как "Сармату" удается преодолевать ПРО

Генконструктор рассказал, как "Сармату" удается преодолевать ПРО - РИА Новости, 22.09.2022

Генконструктор рассказал, как "Сармату" удается преодолевать ПРО

Быстрый набор скорости обеспечивает ракете "Сармат" высокую вероятность преодоления противоракетной обороны противника, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:04

2022-09-22T10:04

2022-09-22T17:15

новое оружие россии

безопасность

плесецк

красноярский край

российская академия наук

ракетные войска стратегического назначения

сармат (ракета)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Быстрый набор скорости обеспечивает ракете "Сармат" высокую вероятность преодоления противоракетной обороны противника, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.Он добавил, что бортовая система управления "Сармата" позволяет ракете наводиться на цель даже после воздействия на нее со стороны системы ПРО."Сармат" — самая мощная боевая ракета в мире, обладает наибольшей дальностью поражения целей. Первый пуск по программе госиспытаний состоялся 20 апреля этого года. В Минобороны сообщили, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН.

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/sarmat-1805424984.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

безопасность, плесецк, красноярский край, российская академия наук, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)