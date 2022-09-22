10:04 22.09.2022 (обновлено: 17:15 22.09.2022)
Генконструктор рассказал, как "Сармату" удается преодолевать ПРО
Генконструктор Дегтярь: быстрый набор скорости позволяет "Сармату" преодолевать ПРО
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Быстрый набор скорости обеспечивает ракете "Сармат" высокую вероятность преодоления противоракетной обороны противника, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.
"Сармат" обладает возможностью поражать заданные цели практически с любого направления подлета к ним. Быстрый набор заданной скорости обеспечивает высокую вероятность преодоления ПРО противника на активном участке полета", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что бортовая система управления "Сармата" позволяет ракете наводиться на цель даже после воздействия на нее со стороны системы ПРО.
"Сармат" — самая мощная боевая ракета в мире, обладает наибольшей дальностью поражения целей. Первый пуск по программе госиспытаний состоялся 20 апреля этого года. В Минобороны сообщили, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН.