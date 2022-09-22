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Генконструктор рассказал, как "Сармату" удается преодолевать ПРО - РИА Новости, 22.09.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220922/sarmat-1818603166.html
Генконструктор рассказал, как "Сармату" удается преодолевать ПРО
Генконструктор рассказал, как "Сармату" удается преодолевать ПРО - РИА Новости, 22.09.2022
Генконструктор рассказал, как "Сармату" удается преодолевать ПРО
Быстрый набор скорости обеспечивает ракете "Сармат" высокую вероятность преодоления противоракетной обороны противника, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:04
2022-09-22T17:15
новое оружие россии
безопасность
плесецк
красноярский край
российская академия наук
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Быстрый набор скорости обеспечивает ракете "Сармат" высокую вероятность преодоления противоракетной обороны противника, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.Он добавил, что бортовая система управления "Сармата" позволяет ракете наводиться на цель даже после воздействия на нее со стороны системы ПРО."Сармат" — самая мощная боевая ракета в мире, обладает наибольшей дальностью поражения целей. Первый пуск по программе госиспытаний состоялся 20 апреля этого года. В Минобороны сообщили, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН.
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безопасность, плесецк, красноярский край, российская академия наук, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)
Новое оружие России, Безопасность, Плесецк, Красноярский край, Российская академия наук, Ракетные войска стратегического назначения, Сармат (ракета)
10:04 22.09.2022 (обновлено: 17:15 22.09.2022)
 
Генконструктор рассказал, как "Сармату" удается преодолевать ПРО

Генконструктор Дегтярь: быстрый набор скорости позволяет "Сармату" преодолевать ПРО

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Быстрый набор скорости обеспечивает ракете "Сармат" высокую вероятность преодоления противоракетной обороны противника, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.
"Сармат" обладает возможностью поражать заданные цели практически с любого направления подлета к ним. Быстрый набор заданной скорости обеспечивает высокую вероятность преодоления ПРО противника на активном участке полета", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что бортовая система управления "Сармата" позволяет ракете наводиться на цель даже после воздействия на нее со стороны системы ПРО.
"Сармат" — самая мощная боевая ракета в мире, обладает наибольшей дальностью поражения целей. Первый пуск по программе госиспытаний состоялся 20 апреля этого года. В Минобороны сообщили, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН.
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Новое оружие РоссииБезопасностьПлесецкКрасноярский крайРоссийская академия наукРакетные войска стратегического назначенияСармат (ракета)
 
 
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