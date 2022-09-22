Глава МИД Австрии отказался поддерживать газовые санкции против России
Глава МИД Шалленберг: Австрия скажет четкое "нет" газовым санкциям против России
© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
© AP Photo / Riccardo De Luca
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Архивное фото
ВЕНА, 22 сен - РИА Новости. Австрия скажет четкое "нет" предложениям о газовых санкциях против РФ, уже принятые санкционные пакеты ЕС носят всеобъемлющий характер, возможно, требуют уточнений, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Я в прошлом говорил о том, что мы должны обсуждать это (возможное ужесточение санкций – ред.) соответственным образом, а именно - за закрытыми дверьми, но да - мы уже приняли шесть масштабных санкционных пакетов, и сейчас мы можем задуматься о перекрытии лазеек, уточнениях. Но дальнейшие шаги, прежде всего в энергетическом секторе, в отношении газа - тут от Австрии будет четкое "нет". Уже принятые пакеты носят всеобъемлющий характер", - сказал министр в интервью телеканалу ORF, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Вены в отношении возможного усиления санкций против России. По словам министра, необходимо следить за тем, чтобы "самим не быть втянутыми в войну", поэтому тактика ЕС в отношении России "до сих пор была верной, нам нужно продолжать следовать ей".
Еврокомиссия готовит новые санкции против России, может обсудить это предложение с постпредами стран ЕС уже в пятницу, сообщило ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил России новыми санкциями в случае референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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