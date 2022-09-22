04:40 22.09.2022 (обновлено: 05:09 22.09.2022)
ЕС расширит санкции против России и республик Донбасса за референдумы
Боррель заявил, что ЕС введет дополнительные санкции против российского руководства
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ООН, 22 сен – РИА Новости. Евросоюз введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства страны и организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении глав МИД ЕС, которое зачитал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он пообещал "привлечь к ответу" Россию, ее политическое руководство и всех вовлеченных в организацию референдумов и "другие нарушения международного права" на Украине.
"Дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнерами", - добавил Боррель.
По его словам, пока главы МИД не решили, кто конкретно попадет под санкции, и не составили список.
При этом Боррель пообещал усилить военную поддержку киевского режима, а также принять "новые ограничительные меры – персональные и секторальные".
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.