https://ria.ru/20220922/sanatorii-1818743569.html
Дети из Донецка пройдут реабилитацию в санаториях в Дагестане
Дети из Донецка пройдут реабилитацию в санаториях в Дагестане - РИА Новости, 22.09.2022
Дети из Донецка пройдут реабилитацию в санаториях в Дагестане
Десять детей с ограниченными возможностями здоровья пройдут медицинскую реабилитацию в санаториях Дагестана, сообщила РИА Новости председатель профсоюза... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:13
2022-09-22T17:13
2022-09-22T17:17
здоровье - общество
донецкая народная республика
единая россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 сен – РИА Новости. Десять детей с ограниченными возможностями здоровья пройдут медицинскую реабилитацию в санаториях Дагестана, сообщила РИА Новости председатель профсоюза работников здравоохранения региона Зумруд Бучаева."В Дагестан приедут 10 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Они имеют разные формы ДЦП, задержку психомоторного и речевого развития, аномалии мозга, порок сердца, патологии органов зрения. Пройти медицинскую реабилитацию на территории ДНР нет возможности, поэтому их отправляют на лечение в санатории Дагестана. Сегодня дети выезжают из ДНР и завтра вечером будут в Махачкале", - сообщила Зумруд Бучаева.По ее словам, дети пройдут оздоровительные процедуры в санаториях "Ахты", "Солнечный берег", "Надежда". Им организуют экскурсии по самым популярным туристическим местам региона: Дербенту, Сулакскому каньону и другим достопримечательностям. Попасть на реабилитацию детям из ДНР помогла партия "Единая Россия".
https://ria.ru/20220916/deti-1817266622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, донецкая народная республика, единая россия, республика дагестан
Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, Республика Дагестан
17:13 22.09.2022 (обновлено: 17:17 22.09.2022)
Дети из Донецка пройдут реабилитацию в санаториях в Дагестане
Десять детей из Донецка пройдут медицинскую реабилитацию в санаториях в Дагестане