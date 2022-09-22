https://ria.ru/20220922/sanatorii-1818743569.html

Дети из Донецка пройдут реабилитацию в санаториях в Дагестане

Дети из Донецка пройдут реабилитацию в санаториях в Дагестане - РИА Новости, 22.09.2022

Дети из Донецка пройдут реабилитацию в санаториях в Дагестане

Десять детей с ограниченными возможностями здоровья пройдут медицинскую реабилитацию в санаториях Дагестана, сообщила РИА Новости председатель профсоюза... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:13

2022-09-22T17:13

2022-09-22T17:17

здоровье - общество

донецкая народная республика

единая россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 сен – РИА Новости. Десять детей с ограниченными возможностями здоровья пройдут медицинскую реабилитацию в санаториях Дагестана, сообщила РИА Новости председатель профсоюза работников здравоохранения региона Зумруд Бучаева."В Дагестан приедут 10 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Они имеют разные формы ДЦП, задержку психомоторного и речевого развития, аномалии мозга, порок сердца, патологии органов зрения. Пройти медицинскую реабилитацию на территории ДНР нет возможности, поэтому их отправляют на лечение в санатории Дагестана. Сегодня дети выезжают из ДНР и завтра вечером будут в Махачкале", - сообщила Зумруд Бучаева.По ее словам, дети пройдут оздоровительные процедуры в санаториях "Ахты", "Солнечный берег", "Надежда". Им организуют экскурсии по самым популярным туристическим местам региона: Дербенту, Сулакскому каньону и другим достопримечательностям. Попасть на реабилитацию детям из ДНР помогла партия "Единая Россия".

https://ria.ru/20220916/deti-1817266622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, донецкая народная республика, единая россия, республика дагестан