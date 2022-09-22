Рейтинг@Mail.ru
Никто не может лишить Россию ее роли в ООН, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/rossiya-1818573465.html
Никто не может лишить Россию ее роли в ООН, заявил глава МИД Китая
Никто не может лишить Россию ее роли в ООН, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 22.09.2022
Никто не может лишить Россию ее роли в ООН, заявил глава МИД Китая
Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:08
2022-09-22T03:26
в мире
ван и (политик)
сергей лавров
владимир путин
россия
китай
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800901775_0:92:2972:1765_1920x0_80_0_0_7067bb16a998dabfc861958beaca8598.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.Глава МИД КНР напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Самарканде на полях саммита ШОС обсудили двусторонние отношения и достигли понимания по многим вопросам.Ван И выразил готовность работать с Лавровым над реализацией решений, достигнутых на последней встрече лидеров двух стран. "Пандемия коронавируса еще не прошла, а на мировой арене происходят глубокие изменения, в текущих обстоятельствах важно, чтобы мы усиливали нашу координацию и сотрудничество, совместно реагировали на общие вызовы, продвигая инициативы о глобальной безопасности с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым", - добавил он.На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.Сергей Лавров накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава российской дипломатии должен провести на полях Генассамблеи порядка 20 встреч с лидерами и руководителями МИД нескольких государств, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Как ожидается, в субботу он выступит с трибуны генеральной ассамблеи.
https://ria.ru/20220920/vysokomerie-1818018419.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800901775_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f1c5c5706cd32bbcb4de93d8590d9d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ван и (политик), сергей лавров, владимир путин, россия, китай, оон
В мире, Ван И (политик), Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Китай, ООН
01:08 22.09.2022 (обновлено: 03:26 22.09.2022)
 
Никто не может лишить Россию ее роли в ООН, заявил глава МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И заявил, что никто не лишит Россию ее важной роли в ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Я очень рад снова видеть вас, мой дорогой друг. Мы буквально только что встречались в Самарканде. Прежде всего, хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", - сказал Ван И.
Глава МИД КНР напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Самарканде на полях саммита ШОС обсудили двусторонние отношения и достигли понимания по многим вопросам.
Ван И выразил готовность работать с Лавровым над реализацией решений, достигнутых на последней встрече лидеров двух стран. "Пандемия коронавируса еще не прошла, а на мировой арене происходят глубокие изменения, в текущих обстоятельствах важно, чтобы мы усиливали нашу координацию и сотрудничество, совместно реагировали на общие вызовы, продвигая инициативы о глобальной безопасности с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым", - добавил он.
На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Сергей Лавров накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава российской дипломатии должен провести на полях Генассамблеи порядка 20 встреч с лидерами и руководителями МИД нескольких государств, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Как ожидается, в субботу он выступит с трибуны генеральной ассамблеи.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 04:36
В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России
 
В миреВан И (политик)Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссияКитайООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала