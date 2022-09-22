https://ria.ru/20220922/rossiya-1818573465.html

Никто не может лишить Россию ее роли в ООН, заявил глава МИД Китая

Никто не может лишить Россию ее роли в ООН, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 22.09.2022

Никто не может лишить Россию ее роли в ООН, заявил глава МИД Китая

Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T01:08

2022-09-22T01:08

2022-09-22T03:26

в мире

ван и (политик)

сергей лавров

владимир путин

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китай

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.Глава МИД КНР напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Самарканде на полях саммита ШОС обсудили двусторонние отношения и достигли понимания по многим вопросам.Ван И выразил готовность работать с Лавровым над реализацией решений, достигнутых на последней встрече лидеров двух стран. "Пандемия коронавируса еще не прошла, а на мировой арене происходят глубокие изменения, в текущих обстоятельствах важно, чтобы мы усиливали нашу координацию и сотрудничество, совместно реагировали на общие вызовы, продвигая инициативы о глобальной безопасности с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым", - добавил он.На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.Сергей Лавров накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава российской дипломатии должен провести на полях Генассамблеи порядка 20 встреч с лидерами и руководителями МИД нескольких государств, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Как ожидается, в субботу он выступит с трибуны генеральной ассамблеи.

https://ria.ru/20220920/vysokomerie-1818018419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ван и (политик), сергей лавров, владимир путин, россия, китай, оон