01:08 22.09.2022 (обновлено: 03:26 22.09.2022)
Никто не может лишить Россию ее роли в ООН, заявил глава МИД Китая
Глава МИД Китая Ван И заявил, что никто не лишит Россию ее важной роли в ООН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ООН, 22 сен - РИА Новости. Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Я очень рад снова видеть вас, мой дорогой друг. Мы буквально только что встречались в Самарканде. Прежде всего, хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", - сказал Ван И.
Глава МИД КНР напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Самарканде на полях саммита ШОС обсудили двусторонние отношения и достигли понимания по многим вопросам.
Ван И выразил готовность работать с Лавровым над реализацией решений, достигнутых на последней встрече лидеров двух стран. "Пандемия коронавируса еще не прошла, а на мировой арене происходят глубокие изменения, в текущих обстоятельствах важно, чтобы мы усиливали нашу координацию и сотрудничество, совместно реагировали на общие вызовы, продвигая инициативы о глобальной безопасности с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым", - добавил он.
На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Сергей Лавров накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава российской дипломатии должен провести на полях Генассамблеи порядка 20 встреч с лидерами и руководителями МИД нескольких государств, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Как ожидается, в субботу он выступит с трибуны генеральной ассамблеи.
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