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ЦИК сделает все, чтобы проголосовать на референдумах могли и в России - РИА Новости, 22.09.2022
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ЦИК сделает все, чтобы проголосовать на референдумах могли и в России
ЦИК сделает все, чтобы проголосовать на референдумах могли и в России - РИА Новости, 22.09.2022
ЦИК сделает все, чтобы проголосовать на референдумах могли и в России
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сделает все необходимое, чтобы каждый житель ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, находящийся в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T22:01
2022-09-22T22:02
элла памфилова
денис пушилин
леонид пасечник
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
цик рф
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сделает все необходимое, чтобы каждый житель ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, находящийся в России, смог проголосовать на референдумах, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в своем обращении к избиркомам освобождённых областей."Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать", - сказала Памфилова, слова которой опубликовали в Telegram-канале ЦИК России.В обращении она отметила, что прямо сейчас все переживают один из самых важных моментов в истории."Я не понаслышке знаю о том, как шла подготовка к референдумам, потому что мы встречались, общались, учились друг у друга. Нередко – со слезами на глазах", - отметила она.На долю освобождённых областей выпали непосильные испытания, но, несмотря ни на что, они уверенно идут по пути их преодоления, отмечает глава российского избиркома."Избирательным комиссиям на вашей родной земле предстоит провести голосование в сложнейших условиях, когда прогнившая "элита" русофобского Запада пытается заткнуть вам рты, убедить мир в том, что вас не существует. И чем сильнее они стараются, тем очевиднее, что сделать этого не получится", - говорит Памфилова.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
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элла памфилова, денис пушилин, леонид пасечник, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, цик рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Элла Памфилова, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЦИК РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
22:01 22.09.2022 (обновлено: 22:02 22.09.2022)
 
ЦИК сделает все, чтобы проголосовать на референдумах могли и в России

ЦИК сделает все, чтобы жители Донбасса и освобожденных территорий проголосовали в России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ в Луганске
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сделает все необходимое, чтобы каждый житель ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, находящийся в России, смог проголосовать на референдумах, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в своем обращении к избиркомам освобождённых областей.
"Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать", - сказала Памфилова, слова которой опубликовали в Telegram-канале ЦИК России.
В обращении она отметила, что прямо сейчас все переживают один из самых важных моментов в истории.
"Я не понаслышке знаю о том, как шла подготовка к референдумам, потому что мы встречались, общались, учились друг у друга. Нередко – со слезами на глазах", - отметила она.
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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На долю освобождённых областей выпали непосильные испытания, но, несмотря ни на что, они уверенно идут по пути их преодоления, отмечает глава российского избиркома.
"Избирательным комиссиям на вашей родной земле предстоит провести голосование в сложнейших условиях, когда прогнившая "элита" русофобского Запада пытается заткнуть вам рты, убедить мир в том, что вас не существует. И чем сильнее они стараются, тем очевиднее, что сделать этого не получится", - говорит Памфилова.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
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Элла ПамфиловаДенис ПушилинЛеонид ПасечникРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЦИК РФРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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