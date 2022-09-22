https://ria.ru/20220922/referendum-1818798274.html

ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму

ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022

ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму

ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:50

2022-09-22T20:50

2022-09-22T21:02

политика

луганская народная республика

россия

цик лнр

референдум в донбассе

в мире

елена кравченко

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818786255_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_ed6f271d19a357d7bb88cc8dd28c9889.jpg

ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР."ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении Республики в состав РФ. Все бюллетени доставлены на избирательные участки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК ЛНР.В размещенном на канале видео председатель ЦИК Елена Кравченко рассказала, что места для голосования вне помещения 23 сентября начнут работу с 8 утра.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818774103.html

https://ria.ru/20220922/lnr-1818754249.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, луганская народная республика, россия, цик лнр, референдум в донбассе, в мире, елена кравченко, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, нато