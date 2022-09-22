https://ria.ru/20220922/referendum-1818798274.html
ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму
ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022
ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму
ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:50
2022-09-22T20:50
2022-09-22T21:02
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в мире
елена кравченко
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР."ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении Республики в состав РФ. Все бюллетени доставлены на избирательные участки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК ЛНР.В размещенном на канале видео председатель ЦИК Елена Кравченко рассказала, что места для голосования вне помещения 23 сентября начнут работу с 8 утра.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818774103.html
https://ria.ru/20220922/lnr-1818754249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Политика, Луганская Народная Республика, Россия, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе, В мире, Елена Кравченко, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, НАТО
20:50 22.09.2022 (обновлено: 21:02 22.09.2022)
ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму
ЦИК ЛНР: республика на сто процентов готова к референдуму, бюллетени доставлены на участки