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ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022
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ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму
ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022
ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму
ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:50
2022-09-22T21:02
политика
луганская народная республика
россия
цик лнр
референдум в донбассе
в мире
елена кравченко
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР."ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении Республики в состав РФ. Все бюллетени доставлены на избирательные участки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК ЛНР.В размещенном на канале видео председатель ЦИК Елена Кравченко рассказала, что места для голосования вне помещения 23 сентября начнут работу с 8 утра.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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политика, луганская народная республика, россия, цик лнр, референдум в донбассе, в мире, елена кравченко, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, нато
Политика, Луганская Народная Республика, Россия, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе, В мире, Елена Кравченко, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, НАТО
20:50 22.09.2022 (обновлено: 21:02 22.09.2022)
 
ЦИК ЛНР заявил о стопроцентной готовности к референдуму

ЦИК ЛНР: республика на сто процентов готова к референдуму, бюллетени доставлены на участки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРабочий вешает стенд во время подготовки к референдуму в Луганске
Рабочий вешает стенд во время подготовки к референдуму в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Рабочий вешает стенд во время подготовки к референдуму в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР.
"ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении Республики в состав РФ. Все бюллетени доставлены на избирательные участки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК ЛНР.
Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улицах Луганска - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 18:55Специальная военная операция на Украине
Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать
В размещенном на канале видео председатель ЦИК Елена Кравченко рассказала, что места для голосования вне помещения 23 сентября начнут работу с 8 утра.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Волонтеры раздают на улицах Луганска информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 17:44Специальная военная операция на Украине
Жители ЛНР возвращаются из других стран, чтобы проголосовать на референдуме
 
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