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Избирком Херсонской области заявил о готовности к проведению референдума - РИА Новости, 22.09.2022
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Избирком Херсонской области заявил о готовности к проведению референдума
Избирком Херсонской области заявил о готовности к проведению референдума - РИА Новости, 22.09.2022
Избирком Херсонской области заявил о готовности к проведению референдума
В Херсонской области все готово к началу голосования на референдуме по вхождению в состав Российской Федерации, сообщила в четверг председатель избирательной... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:51
2022-09-22T18:51
в мире
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
россия
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ХЕРСОН, 22 сен – РИА Новости. В Херсонской области все готово к началу голосования на референдуме по вхождению в состав Российской Федерации, сообщила в четверг председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Количество бюллетеней соответствует количеству людей в списках избирателей, это 750 тысяч экземпляров", - уточнила Захарова.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, россия
В мире, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Россия
18:51 22.09.2022
 
Избирком Херсонской области заявил о готовности к проведению референдума

В избиркоме Херсонской области заявили о полной готовности к проведению референдума

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 22 сен – РИА Новости. В Херсонской области все готово к началу голосования на референдуме по вхождению в состав Российской Федерации, сообщила в четверг председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Система готова, мы получили все технологическое оборудование необходимое для проведения референдума, на данный момент уже все находится у участковых избирательных комиссий. Мы получили бюллетени… поэтому Херсонская область готова к завтрашнему дню полностью", - сообщила журналистам Захарова.
"Количество бюллетеней соответствует количеству людей в списках избирателей, это 750 тысяч экземпляров", - уточнила Захарова.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 16:18
Избирком Херсонской области утвердил текст вопроса для референдума
 
В миреХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРоссия
 
 
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