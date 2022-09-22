Избирком Херсонской области заявил о готовности к проведению референдума
В избиркоме Херсонской области заявили о полной готовности к проведению референдума
Билборд в Херсоне. Архивное фото
ХЕРСОН, 22 сен – РИА Новости. В Херсонской области все готово к началу голосования на референдуме по вхождению в состав Российской Федерации, сообщила в четверг председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Система готова, мы получили все технологическое оборудование необходимое для проведения референдума, на данный момент уже все находится у участковых избирательных комиссий. Мы получили бюллетени… поэтому Херсонская область готова к завтрашнему дню полностью", - сообщила журналистам Захарова.
"Количество бюллетеней соответствует количеству людей в списках избирателей, это 750 тысяч экземпляров", - уточнила Захарова.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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