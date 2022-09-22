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Избирком Херсонской области заявил о готовности к проведению референдума

Избирком Херсонской области заявил о готовности к проведению референдума - РИА Новости, 22.09.2022

Избирком Херсонской области заявил о готовности к проведению референдума

В Херсонской области все готово к началу голосования на референдуме по вхождению в состав Российской Федерации, сообщила в четверг председатель избирательной... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:51

2022-09-22T18:51

2022-09-22T18:51

в мире

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

россия

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ХЕРСОН, 22 сен – РИА Новости. В Херсонской области все готово к началу голосования на референдуме по вхождению в состав Российской Федерации, сообщила в четверг председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Количество бюллетеней соответствует количеству людей в списках избирателей, это 750 тысяч экземпляров", - уточнила Захарова.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/tekst-1818462748.html

херсонская область

россия

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в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, россия