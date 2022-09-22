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Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/referendum-1818745339.html
Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов
Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов - РИА Новости, 22.09.2022
Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:20
2022-09-22T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
оон
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Я глубоко обеспокоен сообщениями о планах организации так называемых "референдумов" в районах Украины, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. По его словам, "любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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в мире, антониу гутерреш, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , оон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , ООН, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:20 22.09.2022
 
Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов

Гутерреш выразил обеспокоенность планами референдумов в Донбассе и освобожденных регионах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВолонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улицах Луганска
Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улицах Луганска - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улицах Луганска
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Я глубоко обеспокоен сообщениями о планах организации так называемых "референдумов" в районах Украины, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. По его словам, "любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права".
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россия мобилизуется: вернуть и восстановить
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьООНРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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