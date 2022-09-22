https://ria.ru/20220922/referendum-1818745339.html

Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов

Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов - РИА Новости, 22.09.2022

Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:20

2022-09-22T17:20

2022-09-22T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818415585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba598f312dcdcfc970c53bbaa40cacd.jpg

ООН, 22 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Я глубоко обеспокоен сообщениями о планах организации так называемых "референдумов" в районах Украины, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. По его словам, "любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, антониу гутерреш, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , оон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр