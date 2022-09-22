Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов
Гутерреш выразил обеспокоенность планами референдумов в Донбассе и освобожденных регионах
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВолонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улицах Луганска
Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улицах Луганска
ООН, 22 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Я глубоко обеспокоен сообщениями о планах организации так называемых "референдумов" в районах Украины, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. По его словам, "любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права".
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.