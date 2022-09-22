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ЦИК ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума
ЦИК ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума - РИА Новости, 22.09.2022
ЦИК ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума
Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума о вступлении республики в состав... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:45
2022-09-22T16:45
2022-09-22T16:54
цик днр
донецкая народная республика
в мире
референдум в донбассе
денис пушилин
леонид пасечник
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума о вступлении республики в состав Российской Федерации."Готовность нашей избирательной системы составляет 100%. Мы полностью готовы", - сказал Высоцкий в ходе брифинга.Он отметил, что списки избирателей также заполнены и, по его данным, отпечатано более 1,5 миллиона бюллетеней.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818639955.html
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цик днр, донецкая народная республика, в мире, референдум в донбассе, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия
ЦИК ДНР, Донецкая Народная Республика, В мире, Референдум в Донбассе, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия
16:45 22.09.2022 (обновлено: 16:54 22.09.2022)
ЦИК ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума
ЦИК ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума о вхождении в состав России