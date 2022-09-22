https://ria.ru/20220922/referendum-1818735440.html

ЦИК ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума

ЦИК ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума - РИА Новости, 22.09.2022

ЦИК ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума

Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума о вступлении республики в состав... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:45

2022-09-22T16:45

2022-09-22T16:54

цик днр

донецкая народная республика

в мире

референдум в донбассе

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леонид пасечник

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума о вступлении республики в состав Российской Федерации."Готовность нашей избирательной системы составляет 100%. Мы полностью готовы", - сказал Высоцкий в ходе брифинга.Он отметил, что списки избирателей также заполнены и, по его данным, отпечатано более 1,5 миллиона бюллетеней.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818639955.html

https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818707673.html

донецкая народная республика

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