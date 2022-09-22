https://ria.ru/20220922/referendum-1818642353.html

В России организуют 201 участок для голосования жителей ЛНР

В России организуют 201 участок для голосования жителей ЛНР - РИА Новости, 22.09.2022

В России организуют 201 участок для голосования жителей ЛНР

ЦИК ЛНР образовал 201 участок на территории России для голосования на референдуме по вопросу вхождения республики в состав РФ, сообщила председатель Центральной РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:27

2022-09-22T12:27

2022-09-22T12:27

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЦИК ЛНР образовал 201 участок на территории России для голосования на референдуме по вопросу вхождения республики в состав РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко."Для нас главной задачей является обеспечение права на участие в референдуме для всех жителей республики, в том числе и тех, кто находятся за пределами Луганской Народной Республики. Было принято решение увеличить количество участков и сформировать 201 участок референдума за пределами Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации", – приводит слова Кравченко Telegram-канал правительства ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818629907.html

https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818622086.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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