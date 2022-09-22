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В России организуют 201 участок для голосования жителей ЛНР - РИА Новости, 22.09.2022
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В России организуют 201 участок для голосования жителей ЛНР
В России организуют 201 участок для голосования жителей ЛНР - РИА Новости, 22.09.2022
В России организуют 201 участок для голосования жителей ЛНР
ЦИК ЛНР образовал 201 участок на территории России для голосования на референдуме по вопросу вхождения республики в состав РФ, сообщила председатель Центральной РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:27
2022-09-22T12:27
в мире
елена кравченко
денис пушилин
леонид пасечник
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донецкая народная республика
цик лнр
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЦИК ЛНР образовал 201 участок на территории России для голосования на референдуме по вопросу вхождения республики в состав РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко."Для нас главной задачей является обеспечение права на участие в референдуме для всех жителей республики, в том числе и тех, кто находятся за пределами Луганской Народной Республики. Было принято решение увеличить количество участков и сформировать 201 участок референдума за пределами Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации", – приводит слова Кравченко Telegram-канал правительства ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, елена кравченко, денис пушилин, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, цик лнр, нато, референдум в донбассе
В мире, Елена Кравченко, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ЦИК ЛНР, НАТО, Референдум в Донбассе
12:27 22.09.2022
 
В России организуют 201 участок для голосования жителей ЛНР

ЦИК ЛНР образовал в России 201 участок для голосования на референдуме

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкБеженцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород
Беженцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Беженцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ЦИК ЛНР образовал 201 участок на территории России для голосования на референдуме по вопросу вхождения республики в состав РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.
"Для нас главной задачей является обеспечение права на участие в референдуме для всех жителей республики, в том числе и тех, кто находятся за пределами Луганской Народной Республики. Было принято решение увеличить количество участков и сформировать 201 участок референдума за пределами Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации", – приводит слова Кравченко Telegram-канал правительства ЛНР.
Девушка на фоне социального плаката в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 11:43
Все жители Запорожья смогут проголосовать на референдуме
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 11:21
На территории Запорожья на референдуме откроют 394 избирательных участка
 
В миреЕлена КравченкоДенис ПушилинЛеонид ПасечникРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЦИК ЛНРНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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