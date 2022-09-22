https://ria.ru/20220922/referendum-1818629907.html
Все жители Запорожья смогут проголосовать на референдуме
Все жители Запорожья смогут проголосовать на референдуме - РИА Новости, 22.09.2022
Все жители Запорожья смогут проголосовать на референдуме
Все жители Запорожской области, вне зависимости от того, прописаны ли они на освобожденной территории или на территории под контролем Украины, смогут принять... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:43
2022-09-22T11:43
2022-09-22T11:43
референдумы на освобожденных территориях
в мире
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Все жители Запорожской области, вне зависимости от того, прописаны ли они на освобожденной территории или на территории под контролем Украины, смогут принять участие в референдуме о о вхождении в состав России, сообщила председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко."Все жители Запорожской области, я еще раз подчеркиваю, могут принять участие в референдуме", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Катющенко уточнила, что все жители Запорожской области "имеют полное законное право принять участие в референдуме, естественно, предъявив паспорт гражданина Украины и местную прописку".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
референдумы на освобожденных территориях, в мире, запорожская область
Референдумы на освобожденных территориях, В мире, Запорожская область
Все жители Запорожья смогут проголосовать на референдуме
Глава избиркома Катющенко: все жители Запорожья смогут проголосовать на референдуме
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Все жители Запорожской области, вне зависимости от того, прописаны ли они на освобожденной территории или на территории под контролем Украины, смогут принять участие в референдуме о о вхождении в состав России, сообщила председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко.
"Все жители Запорожской области, я еще раз подчеркиваю, могут принять участие в референдуме", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Катющенко уточнила, что все жители Запорожской области "имеют полное законное право принять участие в референдуме, естественно, предъявив паспорт гражданина Украины и местную прописку".
Общественные палаты ДНР
и ЛНР
19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину
и Леониду Пасечнику
с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.