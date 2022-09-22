https://ria.ru/20220922/referendum-1818616502.html

Первые итоги голосования в Запорожской области объявят 28 сентября

Первые итоги голосования в Запорожской области объявят 28 сентября - РИА Новости, 22.09.2022

Первые итоги голосования в Запорожской области объявят 28 сентября

Первые итоги голосования Запорожской области на референдуме по вхождению в состав РФ будут объявлены 28 сентября, заявила председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:05

2022-09-22T11:05

2022-09-22T11:32

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

референдумы на освобожденных территориях

россия

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Первые итоги голосования Запорожской области на референдуме по вхождению в состав РФ будут объявлены 28 сентября, заявила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Итоги будут подводиться, как это традиционно делается, сразу после закрытия участков. … Первые итоги мы предполагаем, что объявим, 28 сентября", - сказала она журналистам.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, в мире, референдумы на освобожденных территориях, россия, украина