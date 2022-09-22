https://ria.ru/20220922/referendum-1818616502.html
Первые итоги голосования в Запорожской области объявят 28 сентября
Первые итоги голосования в Запорожской области объявят 28 сентября - РИА Новости, 22.09.2022
Первые итоги голосования в Запорожской области объявят 28 сентября
Первые итоги голосования Запорожской области на референдуме по вхождению в состав РФ будут объявлены 28 сентября, заявила председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:05
2022-09-22T11:05
2022-09-22T11:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
референдумы на освобожденных территориях
россия
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Первые итоги голосования Запорожской области на референдуме по вхождению в состав РФ будут объявлены 28 сентября, заявила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Итоги будут подводиться, как это традиционно делается, сразу после закрытия участков. … Первые итоги мы предполагаем, что объявим, 28 сентября", - сказала она журналистам.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, в мире, референдумы на освобожденных территориях, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Украина
11:05 22.09.2022 (обновлено: 11:32 22.09.2022)
Первые итоги голосования в Запорожской области объявят 28 сентября
Первые итоги голосования на референдуме в Запорожской области объявят 28 сентября