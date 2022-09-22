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В России организовали call-центр по вопросам референдумов в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022
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В России организовали call-центр по вопросам референдумов в Донбассе
В России организовали call-центр по вопросам референдумов в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022
В России организовали call-центр по вопросам референдумов в Донбассе
Находящиеся на территории России жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей могут обратиться в колл-центр зарубежных... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:23
2022-09-22T10:27
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
херсонская область
референдум в донбассе
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Находящиеся на территории России жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей могут обратиться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по вопросам участия в референдумах о вхождении в состав РФ, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России."По вопросам участия в референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей в состав Российской Федерации можно обратиться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму", - говорится в сообщении.Граждане областей могут позвонить по номеру: 8(800)200-00-20, сообщил Центризбирком.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818605846.html
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луганская народная республика
россия
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, херсонская область , референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Херсонская область , Референдум в Донбассе
10:23 22.09.2022 (обновлено: 10:27 22.09.2022)
 
В России организовали call-центр по вопросам референдумов в Донбассе

В России организовали call-центр для жителей Донбасса по вопросам референдумов

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкБеженцы из Украины в пункте временного размещения на территории автоспортивного комплекса "Вираж" в Белгороде
Беженцы из Украины в пункте временного размещения на территории автоспортивного комплекса Вираж в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы из Украины в пункте временного размещения на территории автоспортивного комплекса "Вираж" в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Находящиеся на территории России жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей могут обратиться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по вопросам участия в референдумах о вхождении в состав РФ, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.
"По вопросам участия в референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей в состав Российской Федерации можно обратиться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму", - говорится в сообщении.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 10:17
ЦИК ДНР ожидает максимальную явку на референдуме
Граждане областей могут позвонить по номеру: 8(800)200-00-20, сообщил Центризбирком.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Мы этого события ждали долгих 8 лет – беженцы с Донбасса о референдуме - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 08:19
Беженцы из Донбасса рассказали, что считают себя русскими еще с 2014 года
 
В миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссияХерсонская областьРеферендум в Донбассе
 
 
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