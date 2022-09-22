10:23 22.09.2022 (обновлено: 10:27 22.09.2022)
В России организовали call-центр по вопросам референдумов в Донбассе
В России организовали call-центр для жителей Донбасса по вопросам референдумов
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкБеженцы из Украины в пункте временного размещения на территории автоспортивного комплекса "Вираж" в Белгороде
Беженцы из Украины в пункте временного размещения на территории автоспортивного комплекса "Вираж" в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Находящиеся на территории России жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей могут обратиться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по вопросам участия в референдумах о вхождении в состав РФ, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.
"По вопросам участия в референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей в состав Российской Федерации можно обратиться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму", - говорится в сообщении.
Вчера, 10:17ЦИК ДНР ожидает максимальную явку на референдуме
Граждане областей могут позвонить по номеру: 8(800)200-00-20, сообщил Центризбирком.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.