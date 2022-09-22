https://ria.ru/20220922/referendum-1818607616.html

В России организовали call-центр по вопросам референдумов в Донбассе

В России организовали call-центр по вопросам референдумов в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022

В России организовали call-центр по вопросам референдумов в Донбассе

Находящиеся на территории России жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей могут обратиться в колл-центр зарубежных... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:23

2022-09-22T10:23

2022-09-22T10:27

в мире

денис пушилин

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

херсонская область

референдум в донбассе

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Находящиеся на территории России жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей могут обратиться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по вопросам участия в референдумах о вхождении в состав РФ, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России."По вопросам участия в референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей в состав Российской Федерации можно обратиться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму", - говорится в сообщении.Граждане областей могут позвонить по номеру: 8(800)200-00-20, сообщил Центризбирком.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818605846.html

https://ria.ru/20220922/donbass-1818590458.html

луганская народная республика

россия

херсонская область

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, херсонская область , референдум в донбассе