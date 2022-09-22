https://ria.ru/20220922/referendum-1818605846.html
ЦИК ДНР ожидает максимальную явку на референдуме
ЦИК ДНР ожидает максимальную явку на референдуме - РИА Новости, 22.09.2022
ЦИК ДНР ожидает максимальную явку на референдуме
Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий ожидает максимальную явку на референдуме о вхождении в состав... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:17
2022-09-22T10:17
2022-09-22T10:17
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий ожидает максимальную явку на референдуме о вхождении в состав России."Ожидаем максимальную явку, но точные данные сможем подводить уже после окончания последнего дня референдума", - сказал Высоцкий РИА Новости.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/nezavisimost-1818538876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нато
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, НАТО
ЦИК ДНР ожидает максимальную явку на референдуме
ЦИК ДНР ожидает максимальную явку на референдуме о вхождении в состав России