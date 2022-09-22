https://ria.ru/20220922/razgovor-1818758812.html

В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков

В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2022

В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:05

2022-09-22T18:05

2022-09-22T18:28

политика

дмитрий песков

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Эрдоган в ближайшие дни поговорит с Путиным по телефону."Пока в графике нет", - сказал Песков.Президент РФ недавно встречался с Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС. Лидеры провели двустороннюю встречу, обсудили в том числе ситуацию на Украине, а также вопросы энергетики. Президент Турции сейчас находится с визитом в США, он принимает участие в Генассамблее ООН. Там он провел встречи с рядом лидеров стран ЕС. В четверг он заявил о намерениях провести телефонные разговоры с президентами РФ и Украины для обсуждения обстановки на Украине после возвращения из США.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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