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В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2022
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В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2022
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:05
2022-09-22T18:28
политика
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
сша
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Эрдоган в ближайшие дни поговорит с Путиным по телефону."Пока в графике нет", - сказал Песков.Президент РФ недавно встречался с Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС. Лидеры провели двустороннюю встречу, обсудили в том числе ситуацию на Украине, а также вопросы энергетики. Президент Турции сейчас находится с визитом в США, он принимает участие в Генассамблее ООН. Там он провел встречи с рядом лидеров стран ЕС. В четверг он заявил о намерениях провести телефонные разговоры с президентами РФ и Украины для обсуждения обстановки на Украине после возвращения из США.
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политика, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, сша, украина, шос, генеральная ассамблея оон, оон
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, США, Украина, ШОС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
18:05 22.09.2022 (обновлено: 18:28 22.09.2022)
 
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков

Песков: в графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Эрдоган в ближайшие дни поговорит с Путиным по телефону.
"Пока в графике нет", - сказал Песков.
Президент РФ недавно встречался с Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС. Лидеры провели двустороннюю встречу, обсудили в том числе ситуацию на Украине, а также вопросы энергетики. Президент Турции сейчас находится с визитом в США, он принимает участие в Генассамблее ООН. Там он провел встречи с рядом лидеров стран ЕС. В четверг он заявил о намерениях провести телефонные разговоры с президентами РФ и Украины для обсуждения обстановки на Украине после возвращения из США.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАУкраинаШОСГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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