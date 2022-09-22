https://ria.ru/20220922/razgovor-1818758812.html
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2022
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:05
2022-09-22T18:05
2022-09-22T18:28
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Эрдоган в ближайшие дни поговорит с Путиным по телефону."Пока в графике нет", - сказал Песков.Президент РФ недавно встречался с Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС. Лидеры провели двустороннюю встречу, обсудили в том числе ситуацию на Украине, а также вопросы энергетики. Президент Турции сейчас находится с визитом в США, он принимает участие в Генассамблее ООН. Там он провел встречи с рядом лидеров стран ЕС. В четверг он заявил о намерениях провести телефонные разговоры с президентами РФ и Украины для обсуждения обстановки на Украине после возвращения из США.
https://ria.ru/20220922/putin-1818747153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:05 22.09.2022 (обновлено: 18:28 22.09.2022)
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
Песков: в графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом