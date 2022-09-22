https://ria.ru/20220922/putin-1818747153.html
Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с Путиным
Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с Путиным - РИА Новости, 22.09.2022
Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что мировые лидеры должны "говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "открыть двери мира". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:23
2022-09-22T17:23
2022-09-22T17:23
в мире
владимир путин
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что мировые лидеры должны "говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "открыть двери мира"."К сожалению, Организация Объединенных Наций не смогла положить конец войне и остановить кровопролитие, а также найти решение энергетического и продовольственного кризисов, возникших в результате войны. Усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по созданию зернового коридора восстановили некоторое доверие к организации, но нет сомнений в том, что необходимо приложить больше усилий для прекращения войны", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber. По его словам, "это процесс, который требует совместных усилий всех мировых лидеров, а не только его"."Они (лидеры) все должны продвигать этот канал. Другими словами, каждый, кто имеет более или менее отношения с господином Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы, чтобы открыть эту дверь. То же самое с Зеленским. Иначе проявление совершенно разных негативных подходов к этим лидерам не принесет ожидаемого результата. Напротив, я думаю, что количество смертей и разрушений здесь еще больше возрастет", - сказал турецкий лидер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, турция, россия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Путин, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с Путиным
Эрдоган считает, что мировые лидеры должны говорить с Путиным и открыть двери мира
АНКАРА, 22 сен – РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил
, что мировые лидеры должны "говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "открыть двери мира".
"К сожалению, Организация Объединенных Наций не смогла положить конец войне и остановить кровопролитие, а также найти решение энергетического и продовольственного кризисов, возникших в результате войны. Усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по созданию зернового коридора восстановили некоторое доверие к организации, но нет сомнений в том, что необходимо приложить больше усилий для прекращения войны", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber. По его словам, "это процесс, который требует совместных усилий всех мировых лидеров, а не только его".
"Они (лидеры) все должны продвигать этот канал. Другими словами, каждый, кто имеет более или менее отношения с господином Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы, чтобы открыть эту дверь. То же самое с Зеленским. Иначе проявление совершенно разных негативных подходов к этим лидерам не принесет ожидаемого результата. Напротив, я думаю, что количество смертей и разрушений здесь еще больше возрастет", - сказал турецкий лидер.