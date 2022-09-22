https://ria.ru/20220922/putin-1818747153.html

Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с Путиным

Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с Путиным - РИА Новости, 22.09.2022

Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что мировые лидеры должны "говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "открыть двери мира". РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:23

2022-09-22T17:23

2022-09-22T17:23

в мире

владимир путин

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что мировые лидеры должны "говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "открыть двери мира"."К сожалению, Организация Объединенных Наций не смогла положить конец войне и остановить кровопролитие, а также найти решение энергетического и продовольственного кризисов, возникших в результате войны. Усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по созданию зернового коридора восстановили некоторое доверие к организации, но нет сомнений в том, что необходимо приложить больше усилий для прекращения войны", - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber. По его словам, "это процесс, который требует совместных усилий всех мировых лидеров, а не только его"."Они (лидеры) все должны продвигать этот канал. Другими словами, каждый, кто имеет более или менее отношения с господином Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы, чтобы открыть эту дверь. То же самое с Зеленским. Иначе проявление совершенно разных негативных подходов к этим лидерам не принесет ожидаемого результата. Напротив, я думаю, что количество смертей и разрушений здесь еще больше возрастет", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20220912/vstrecha-1816095739.html

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Кирилл Волков

в мире, владимир путин, турция, россия, реджеп тайип эрдоган