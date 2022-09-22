https://ria.ru/20220922/proizvodstvo-1818655997.html
В Амурской области развивают безотходное производство
В Амурской области развивают безотходное производство - РИА Новости, 22.09.2022
В Амурской области развивают безотходное производство
Безотходное производство с высоким спросом на продукцию развивают в Амурской области, такие компании будут поддерживать областные власти, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:05
2022-09-22T13:05
2022-09-22T13:05
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен - РИА Новости. Безотходное производство с высоким спросом на продукцию развивают в Амурской области, такие компании будут поддерживать областные власти, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Глава Приамурья посетил с рабочей поездкой Ромненский округ, где встретился с руководителем предприятия "Амурпеллет" в селе Коховка. С ним обсудил модернизацию и расширение пеллетного производства."Впечатлен увиденным. Полностью безотходное производство, продукция востребована в нашем регионе и за его пределами. Предприятие имеет большой потенциал роста и в перспективе может увеличить производство втрое. Считаю, что таким компаниям надо помогать. Руководство заинтересовано в развитии. Поставил задачу профильным министерствам оказать всю возможную поддержку", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Губернатор уверен, что безотходное производство с высоким спросом на продукцию в регионе необходимо развивать и поддерживать. Отмечается, что у компании не возникает вопросов по сбыту продукции, рынок пеллетов сформирован, есть свои покупатели. Реализуют пеллеты в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Продукцию приобретают компании и население для отопления котельных и домов."Наше предприятие имеет полный цикл производства - от вырубки леса до переработки отходов. Ежегодно мы заготавливаем и полностью перерабатываем 50 тысяч кубометров древесины. Цикл замкнутый, на переработку идет всё, даже опилки", - рассказал губернатору на встрече руководитель ООО "Амурпеллет" Алексей Никиенко.По его словам, в 2015 году предприятие для утилизации отходов собственного производства по деревеообработке закупило установку для изготовления пеллетов. На сегодняшний день ежегодный объем производства составляет от 3,5 до 4 тысяч тонн топливных гранул.Никиенко уточнил, что "Амурпеллет" работает на отечественном оборудовании, изначально производительность была 750 килограммов в час, после модернизации обрабатывают до 1,5 тонны отходов древесины в час. В качестве сырья используются отходы деревообработки головного предприятия компании – это порядка 3,5 тысячи кубометров опилок и горбыля ежегодно. На всей линии задействовано 12 человек.
https://ria.ru/20220920/katok-1818066368.html
https://ria.ru/20220920/zhile-1818045170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен - РИА Новости. Безотходное производство с высоким спросом на продукцию развивают в Амурской области, такие компании будут поддерживать областные власти, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Глава Приамурья посетил с рабочей поездкой Ромненский округ, где встретился с руководителем предприятия "Амурпеллет" в селе Коховка. С ним обсудил модернизацию и расширение пеллетного производства.
"Впечатлен увиденным. Полностью безотходное производство, продукция востребована в нашем регионе и за его пределами. Предприятие имеет большой потенциал роста и в перспективе может увеличить производство втрое. Считаю, что таким компаниям надо помогать. Руководство заинтересовано в развитии. Поставил задачу профильным министерствам оказать всю возможную поддержку", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Губернатор уверен, что безотходное производство с высоким спросом на продукцию в регионе необходимо развивать и поддерживать. Отмечается, что у компании не возникает вопросов по сбыту продукции, рынок пеллетов сформирован, есть свои покупатели. Реализуют пеллеты в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях
. Продукцию приобретают компании и население для отопления котельных и домов.
"Наше предприятие имеет полный цикл производства - от вырубки леса до переработки отходов. Ежегодно мы заготавливаем и полностью перерабатываем 50 тысяч кубометров древесины. Цикл замкнутый, на переработку идет всё, даже опилки", - рассказал губернатору на встрече руководитель ООО "Амурпеллет" Алексей Никиенко.
По его словам, в 2015 году предприятие для утилизации отходов собственного производства по деревеообработке закупило установку для изготовления пеллетов. На сегодняшний день ежегодный объем производства составляет от 3,5 до 4 тысяч тонн топливных гранул.
Никиенко уточнил, что "Амурпеллет" работает на отечественном оборудовании, изначально производительность была 750 килограммов в час, после модернизации обрабатывают до 1,5 тонны отходов древесины в час. В качестве сырья используются отходы деревообработки головного предприятия компании – это порядка 3,5 тысячи кубометров опилок и горбыля ежегодно. На всей линии задействовано 12 человек.